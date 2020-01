DOAR PE PLAYSTATION MAI VEZI ASA CEVA! Ce bijuterie a putut sa inscrie Ilicic in meciul cu Torino

Atalanta face spectacol din nou in Serie A. Dupa ce a inscris cate 5 goluri in poarta lui Milan si Parma, a demolat-o pe Torino cu 7 goluri.

Josip Ilicic a reusit un hattrick, insa cel de-al doilea gol pe care l-a inscris a fost o adevarata bijuterie. Mijlocasul a inscris de la jumatatea careului, dintr-o lovitura libera, profitand de neatentia gazdelor si a portarului.

If this beauty from Iličić doesn't win Goal of the Season... #TorinoAtalanta pic.twitter.com/Gufyld3uSk