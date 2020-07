Dictatura bianconera in Italia! Juventus are al noualea titlu consecutiv in Serie A in buzunar

Torinezii au invins Lazio, 2-1, si au 8 puncte avans fata de locul secund, cu patru etape inainte de finalul sezonului.

Juventus a invins urmaritoarea Lazio, pe teren propriu, 2-1, printr-o „dubla” semnata de Cristiano Ronaldo si a scapat in castigatoare, dupa ce, tot in ultima etapa, Inter Milano a remizat cu AS Roma, 2-2. Juventus a luat un avans de 8 puncte in fruntea clasamentului din Serie A, cu patru etape inainte de finalul sezonului, avand nevoie de cel putin 3 puncte din partidele cu Udinese, Sampdoria, Cagliari si AS Roma, dar putand castiga titlul chiar in etapa urmatoare, in functie de rezultatele urmaritoarelor.

Acesta ar fi cel de-al noualea titlu consecutiv in Serie A, dupa o serie castigatoare care a inceput in 2012, sub Antonio Conte (3 titluri), si a continuat sub Massimiliano Allegri (5 titluri) si Maurizio Sarri. Performanta este una istorica, cele mai bune serii de castigari ale titlului in sezoane consecutive, pana la cea recenta a lui Juve, fiind cele realizate de Inter Milano (5 / 2005-2010), AC Torino (5 / 1942-1949) si Juventus (5 / 1930-1935).

Incepand cu 2012, bianconerii au mai castigat 4 trofee Coppa Italia (plus 5 finale), 3 Supercoppa Italiana (plus 4 finale), dar si o semifinala de Europa League (2013-2014, 0-0 si 1-2 cu Benfica) si doua finale de Champions League (2014-2015, 1-3 cu FC Barcelona / 2016-2017, 1-4 cu Real Madrid). In acest final de sezon, torinezi ataca titlul de golgheter in Serie A pentru Cristiano Ronaldo, aflat la egalitate cu Ciro Immobile (Lazio), la borna 30 de goluri, si avansarea in Champions League, acolo unde va intalni in luna august, in sferturile de finala, pe Olympique Lyon, in turneul de la Lisabona, dupa ce in prima mansa au pierdut, 0-1. De asemenea, Juventus a pierdut, in acest sezon, finala Cupei, dupa 2-4 contra lui Napoli, in urma executarii loviturilor de departajare.