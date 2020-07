Destinatie surpriza pentru Balotelli! Unde poate ajunge atacantul italian

Mario Balotelli nu va mai evolua pentru Brescia dupa finalul acestui sezon.

Dupa ce in presa au aparut zvonuri ca acesta se va transfera in Serie C, la Como, italianul ar putea ajunge la Aris Salonic, in Grecia.

Presedintele lui Aris il doreste pe Balotelli. Publicatia greaca Sportime, citata de Marca, a scris ca Aris ii poate oferi sansa fostului jucator de la Manchester City sa se lupte pentru trofee.

"Super Mario" nu duce lipsa de oferte. LA Galaxi doreste sa il transfere dupa ce au aparut zvonurile ca nu va mai continua la Brescia. De asemenea, Marca a scris ca Balotelli este in atentia echipei Boca Juniors, din Argentina.

Mario Balotelli nu a reusit sa impresioneze in Serie A. El s-a intors in Italia la inceputul acestui sezon. In cele 19 partide jucate, atacantul Bresciei a reusit sa inscrie 5 goluri. Dupa ce fotbalul a fost reluat, el nu a mai reusit sa prinda niciun meci.

Presedintele echipei, Massimo Cellino, a declarat public ca nu trebuia sa il cumpere pe Balotelli. Chiar daca actuala intelegere expira in 2022, Cellino i-a trimis o scrisoare fotbalistului italian in care i-a precizat ca nu va mai continua la echipa, potrivit Gazzetta dello Sport.