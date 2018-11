CUTREMUR la Juventus! Anuntul facut de ziarul de casa al campioanei Italiei! Dybala, sacrificat pentru 2 transferuri COLOSALE

Juventus Torino vrea sa continue perioada fantastica si, dupa ce l-a atras pe Cristiano Ronaldo in vara trecuta, se pregateste sa mai faca 2 mutari cu adevarat impresionante. Conform celor de la Tuttosport, Marco Asensio si Kylian Mbappe sunt cei 2 jucatori pe care Juve este gata sa plateasca oricat pentru a-i aduce!

Mai mult, cei de la Juventus sunt gata sa renunte la 2 jucatori importanti din actuala echipa astfel incat sa aiba fondurile necesare pentru aducerea celor doi - Paulo Dybala si Mario Mandzukic. Argentinianul este dorit de Bayern iar Juventus spera sa obtina 140 de milioane de euro pentru acesta! Pe croat, Juventus cere 30 de milioane de euro.

Juventus viseaza la Mbappe si spera intr-o sanctiune dura primita de PSG din partea UEFA, sanctiune care ar putea sa-i faca pe cei de la PSG sa-l cedeze pe campionul mondial.

Seeing Asensio AND Mbappe on a @tuttosport front page is never good news ????

"Juve's dream signings"

"Ready to listen to offers for Dybala (€130-140m) and Mandzukic (€30m" pic.twitter.com/IhNiXOALY9