Napoli a învins miercuri, în deplasare, scor 6-1, formaţia Sassuolo, într-un meci restanţă din etapa a 21-a din Serie A.

Cu Daniel Boloca suspendat, Sassuolo a deschis scorul cu campioana, prin Racic, în minutul 17. Napoli a egalat prin Rrahmani, în minutul 29, iar Victor Osimhen i-a adus pe oaspeţi în avantaj două minute mai târziu.

