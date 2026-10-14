Cristi Chivu (45 de ani) are o problemă reală, incontestabilă, ca antrenor, în cea mai tare competiție intercluburi din lume.

În Champions League, fostul fundaș tocmai a ajuns la 12 partide, toate pe banca Interului. Atenție: vorbim despre o formație care, în 2025, a jucat finala competiției. Ce-i drept, în meciul pentru trofeu, Inter a fost spulberată de PSG cu 5-0. Chiar și așa, Inter, versiunea 2024-2025, cu Simone Inzaghi pe bancă, a avut forța de a avansa până în finală. În schimb, echipa pregătită de Chivu are un bilanț negativ, de când românul stă pe bancă: 12 meciuri, 5 victorii, 7 înfrângeri, golaveraj 21-18.

În actuala campanie, după două etape din grupa extinsă de 36, Inter are zero puncte și riscă să părăsească UEFA Champions League înainte de atingerea fazelor eliminatorii. Ceea ce ar fi un dezastru! Oricum, o mare contraperformanță a prins contur deja, după cum au notat analiștii din Italia.

Inter, bornă neagră: patru înfrângeri succesive în Champions League

După încă un eșec, marți, 3-4 cu Club Brugge (Belgia) pe teren propriu, jurnalistul Filippo Conticello (Gazzetta dello Sport) a fost necruțător cu Chivu.

„Cifrele pun sare pe rană. E pentru prima dată în istorie, când Inter ajunge la patru înfrângeri succesive în Champions League. Un dezastru fără precedent! În aceste condiții, să te mai gândești la gloria europeană, ar însemna să fii un visător, rupt de realitate. Când echipa are zero puncte, după două etape, mai degrabă, trebuie să țintești play-off-ul optimilor“, a notat ziaristul italian.

Inter ocupă, în acest moment, locul 28 din 36 în Champions League. Ca să aibă o șansă, la accederea în optimi, pe ruta barajelor, echipa italiană are nevoie de o clasare finală, undeva pe locurile 9-24. Vorbim despre un obiectiv realizabil, în condițiile în care AS Roma, Șahtior Donțek și Fenerbahce, aflate pe 22-24, au câte un punct. Dar și câte un meci mai puțin disputat, în comparație cu Interul lui Chivu.

Chivu, bilanț șocant: șapte înfrângeri în ultimele opt partide!

Revenind la ce se întâmplă cu Inter, în Champions League, mai e o statistică șocantă în dreptul echipei. Ea reflectă și mai bine problemele milanezilor, în această competiție. Concret, în ultimele opt partide, Inter a înregistrat șapte eșecuri, după cum se poate vedea mai jos:

*Marți: Inter – Club Brugge, scor 3-4

*8 septembrie: Real Madrid – Inter, scor 2-1

*24 februarie: Inter - Bodo/Glimt, scor 1-2

*18 februarie: Bodo/Glimt – Inter, scor 3-1

*28 ianuarie: Dortmund – Inter, scor 0-2

*20 ianuarie: Inter – Arsenal, scor 1-3

*9 decembrie: Inter – Liverpool, scor 0-1

*26 noiembrie: Atletico Madrid – Inter, scor 2-1

Bilanț: 8 meciuri, 1 victorie, 7 înfrângeri, golaveraj 10-17

În următoarea etapă din UEFA Champions League, pe 21 octombrie (ora 22:00), Inter va primi vizita celor de la Șahtior Donțek (Ucraina) pe San Siro.