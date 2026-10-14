Cristi Chivu, sub lupă! Inter, făcută praf după eșecul șocant din Champions League: „Nu a meritat niciodată mai mult!”

Interul lui Cristi Chivu a cedat în fața lui Club Brugge, scor 3-4, într-un meci al rundei a doua din Champions League jucat pe „Stadio Giuseppe Meazza”.

Belgienii au punctat primii, din penalty, prin Tresoldi, ca scorul pauzei să fie 1-1, Martinez marcând înainte de întrerupere.

Repriza a doua a continuat în nota spectaculoasă, iar același Tresoldi a marcat încă de două ori, plecând astfel cu mingea în Belgia. Deși Martinez a punctat pentru 2-3, oaspeții au mai înscris o dată, prin Vermant, ca golul lui Bonny să stabilească scorul final: 3-4.

Paolo Di Canio nu a iertat-o pe Inter: „Nu există niciun jucător de clasă mondială”

Paolo Di Canio a analizat problemele lui Inter din meciul cu formația belgiană și a concluzionat că „nerazzurrii” au o altă față în Champions League în comparație cu ce arată în Serie A.

Fostul mare atacant italian e de părere că Inter nu are niciun jucător de clasă mondială în lot, iar acest fapt contribuie la rezultatele sub așteptări din meciurile cu adevărat importante.

„Sunt câteva lucruri care trebuie puse la punct, atât în ceea ce privește linia defensivă, cât și jocul colectiv. Dar mai există un aspect important: în campionat, Inter poate fi condusă cu două goluri și tot reușește să câștige categoric. Însă Europa reprezintă un cu totul alt nivel și greșim dacă ne imaginăm că Inter poate face același lucru și aici.

În aceste meciuri, Inter a pierdut de fiecare dată pe merit. Poate că au existat anumite eisoade care ar fi putut avea un alt deznodământ, dar echipa nu a meritat niciodată mai mult. Tendința s-a schimbat față de perioada precedentă, când Inter a reușit să ajungă de două ori în finala Ligii Campionilor.

În această echipă nu există niciun jucător de clasă mondială. Sunt fotbaliști foarte, foarte buni, care au realizat lucruri extraordinare, dar nu sunt superstaruri.

Iar cei care au fost aduși sunt jucători care nu reprezentau piese de bază la fostele lor echipe, cum este cazul lui Akanji la Manchester City, dar de la care acum se așteaptă să devină oameni de bază la Inter”, a spus Paolo Di Canio la Sky Sport Italia.