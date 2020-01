Coechipierii si-au pus mainile in cap! L-au vazut inlocuitorul perfect pentru Radu, insa s-a facut de ras! Ce a putut sa faca Mattia Perin in Genoa - Roma

Mattia Perin a facut o gafa de zile mari.

Genoa a primit astazi vizita celor de Roma in runda cu numarul 20 din Serie A. Echipa la care evolueaza portarul roman, Ionut Radu, pornea cu sansa a doua in confruntarea cu romanii. In minutul 6, Under a deschis scorul pentru formatia antrenata de Paulo Fonseca, iar in minutul 44, Biraschi si-a trimis mingea in proprie poarta. In minutul 45, Pandev a redus din diferenta si a stabilit scorul pauzei.

In repriza a doua, Genoa a avut o perioada in care a pus presiune pe Roma, dar in minutul 74 s-au risipit toate sperantele. Mattia Perin se afla sub pressing-ul romanilor, iar in momentul cand a degajat mingea, a trimis-o direct la Pellegrini care i-a pasat ideal lui Dzeko, care a inscris si a stabilit scorul final.

Mattia Perin a fost adus de Genoa in aceasta iarna, fiind vazut inlocuitorul perfect pentru Radu.

Click aici pentru video cu golul