Cea mai tare faza a zilei: derby intre fratii Insigne la Benevento-Napoli! Amandoi au marcat. Lorenzo, reusita MONDIALA

Familia Insigne a fost impartita la meciul dintre Benevento si Napoli!

Fratii Roberto si Lorenzo au avut meci direct! Si au ridicat toata 'tribuna' de acasa in picioare. Mai intai Roberto a facut 1-0 pentru Benevento in minutul 30. Lorenzo a readus-o pe Napoli in joc dupa reusita sa de senzatie din minutul 60 (video mai jos), apoi Petagna a stabilit scorul final 7 minute mai tarziu. Napoli s-a impus cu 2-1 si ramane neinvinsa pe teren de la inceputul sezonului. In 5 etape, Napoli a cedat doar in fata lui Juventus, la masa verde, dupa ce nu s-a putut prezenta la meciul de la Torino din cauza restrictiilor de circulatie impuse de pandemia de coronavirus.



Minchia. What a strike by Insigne pic.twitter.com/DCqugqOwvX — BIG MAN ON CAMPUS (@JeffNadu) October 25, 2020