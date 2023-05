Ce mai face Zlatan Ibrahimovic. Dezvăluirile tehnicianului de la AC Milan 

Starul suedez mai are contract cu „rossonerii” până la finalul actualei stagiuni. Momentan, fotbalistul e accidentat, iar Transfermarkt estimează faptul că Ibrahimovic ar putea reveni la finalul lui mai.

Ce mai face Zlatan Ibrahimovic

Stefano Pioli, antrenorul lui AC Milan, a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Juventus (duminică, 28 mai, 21:45) despre starea lui Zlatan Ibrahimovic, care e la un pas să revină pe teren.

Tehnicianul a remarcat faptul că starul suedez e determinat să revină cât mai repede. Mai mult, Stefano Pioli a precizat că speră ca Zlatan Ibrahimovic să poată fi folosit în ultima etapă, împotriva Veronei (duminică, 4 iunie, 16:00).

„Nu am vorbit despre el în staff-ul meu, am fost ocupați cu ultimele angajamente. Nu am vorbit nici măcar cu el despre ce își dorește. E foarte determinat să se recupereze din accidentare.

Săptămâna viitoare vedem dacă va putea evolua cu Verona”, a spus Stefano Pioli, potrivit Tuttomercatoweb.

Acord verbal pentru transferul lui Zlatan Ibrahimovic, la 41 de ani!

Având în vedere forma slabă, dar și vârsta înaintată, șansele ca rossonerii să îi prelungească înțelegerea par mici în prezent, scrie Foot Mercato.

Sursa citată dă asigurări că suedezul exclude retragerea din fotbal și, în cazul în care nu va primi prelungirea contractului cu Milan, are deja o variantă de rezervă. Este vorba despre Monza, ocupanta locului 10, cu care ar avea deja un acord verbal.

Transferul lui Zlatan Ibrahimovic ar urma să fie facilitat de doi prieteni alături de care a lucrat la AC Milan: Silvio Berlusconi și Adriano Galliani, patronul, respectiv președintele de la Monza.

20 de kilometri sunt între Milano și Monza



42 de ani împlinește Ibrahimovic pe 3 octombrie



Zlatan Ibrahimovic a evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum FBK Balkan, Malmo FF, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy.

Cele mai multe apariții le-a strânsă la gruparea pariziană, PSG. Suedezul a înregistrat 180 de meciuri, a reușit să marcheze 156 de goluri și să paseze decisiv în 61 de situații.