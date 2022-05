Ce i-a oferit Juventus lui Paul Pogba? Francezul va pleca la vară după încheierea contractului cu Manchester United

Câștigător al Cupei Mondiale cu Franța, Pogba a fost destul a dezamăgit de când s-a întors la Manchester United de la Juventus pentru un transfer record mondial de 105 milioane de euro în august 2016 și a contribuit cu un singur gol în acest sezon pentru „diavolii roșii”, care au încheiat campania abia pe locul 6.

Pogba a trecut prin academia lui Manchester United înainte de a pleca la Juve pe gratis în 2012 și ar să facă același lucru din nou în acest an, având în vedere că înțelegerea sa cu formația de pe Old Trafford expiră în această vară.

Juve a ratat titlul în Serie A în acest mandat .Scudetto se va îndreaptă la Milano, ori la AC Milan ori la Inter. „Bătrână Doamnă” urmează să-l facă pe Pogba al doilea cel mai bine plătit jucător din cadrul clubului, după Matthijs de Ligt.

Potrivit jurnalistului Romeo Agresti, clubul din Torino îi va oferi lui Pogba un contract pe trei ani în valoare de 7,5 milioane de euro pe an plus bonusuri, ridicându-l deasupra lui Paulo Dybala și Adrien Rabiot în structura lor de salarizare.

#Juventus have offered #Pogba a 3-year contract worth €7.5m/yr + bonus. The midfielder is weighing up all the offers he has received ???????????? @goal