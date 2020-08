Fetele din Cluj, in alerta! Colectia de "SURPRIZE" sexy a lui Super-Mario Balotelli. Top 7 FRUMUSETI cu care s-a cuplat italianul dorit de CFR

Varful de 29 de ani care ar putea ajunge in Liga I are o viata personala "spumoasa", cu numeroase cuceriri si tot atatea despartiri.

Cronologic, imediat dupa ce a facut pasul in fotbalul mare, la Inter Milano, Balotelli a dat prima lovitura si pe plan sentimental, cuplandu-se cu o cunoscuta actrita si vedeta de televiziune, Barbara Guerra (foto jos). Acesta a fost insa doar inceputul unui sir impresionant de celebritati feminine care au trecut prin patul italianului, presa tabloida vorbind chiar de zeci de astfel de relatii, majoritatea simple aventuri de o noapte sau de cateva zile.

Sara Tomassi e o alta actrita din Italia cazuta in plasa lui Mario, cu putin timp inainte ca frumoasa bruneta sa faca pasul in domeniul filmelor pentru adulti. Se intampla in 2011, an in care Balotelli o parasise deja pe Inter pentru a evolua in Anglia, la Manchester City.

Cu siguranta cea mai mediatizata legatura amoroasa a jucatorului dorit de CFR Cluj a fost cu Raffaella Fico. La capatul unui an (2012) in care cei doi s-au iubit cu intreruperi, fotomodelul a nascut-o pe micuta Pia, copil pe care Balotelli n-a vrut initial sa-l recunoasca.

Chiar in timpul relatiei cu Raffaella, Balotelii n-a stat deloc cuminte, inseland-o pe mama fetitei sale multe dintre divele sexy din Marea Britanie, iar una dintre acestea a fost Chloe Evans. "Sexul l-a ajutat sa fie un fotbalist mai bun", spunea blonda despre experienta sa erotica in compania lui Mario.

In 2013, Mario Balotelli s-a intors in Italia, la AC Milan, an in care a fost la un pas sa se casatoreasca. Fanny Neguesha e fotomodelul cu care fotbalistul de culoare a fost logodit, dar nu pentru mult timp. Cei doi s-a despartit in 2014, iar Fanny i-a dat inapoi lui Balotelli inelul de peste 100.000 de euro cu care fusese ceruta de sotie.

Dupa numai un sezon, Balotelli a revenit in Anglia, la Liverpool, continuandu-si si escapadele din viata personala. Carla Howe e modelul Playboy despre se crede ca a stat la baza rupturii de logodnica Fanny Neguesha.

Intamplator sau nu, o data ce cariera lui Balotelli a luat-o in jos, s-a subtiat si numarul femeilor care au roit in jurul sau. Brazilianca Dayane Mello a fost poate ultima legatura serioasa a fotbalistului italian. "Mario este marea mea dragoste", a declarat Dayane in 2015, in ciuda faptului ca a mai avut o relatie zbuciumata cu un alt sportiv cu nume, tenismenul chilian Nicolas Massu.