VIDEO | Cum putem transforma accidentarea lui Neagu intr-un atu: "Asta poate sa fie plusul din povestea urata cu accidentarea Cristinei"

Cristina Varzaru a sperat la o calificare in marea finala a EURO dupa prima repriza cu Rusia, insa partea a doua a meciului a aratat cat de mult lipseste Cristina Neagu echipei nationale.

Varzaru vede si o parte pozitiva dupa accidentarea Cristinei Neagu: Ambros Martin are posibilitatea acum sa ofere sanse si altor jucatoare mai tinere in vederea Campionatului Mondial.

"Am trait intens meciul, ca toata lumea. Dupa prima repriza fetele ne-au dat speranta ca putem sa castigam, insa in repriza a doua a fost foarte greu. E foarte sa castigi un meci daca inscrii 5 goluri intr-o repriza. Indiferent care va fi rezultatul, eu sunt foarte multumita de nationala Romaniei. Cat de greu a fost fara Cristina? Pai, atat de greu pe cat s-a vazut. Este de departe in TOP 3 jucatoare din lume. Ar fi lipsit oricarei echipei.



Datorita clasarii la acest Campionat European nu vom avea calificari la Campionatul Mondial ceea ce i va permite lui Ambros sa pregateasca o echipa. Nu o are pe Cristina, dar vor veni alte jucatoare tinere care sa o inlocuiasca si cred ca asta poate sa fie 'plusul' din toata povestea asta urata cu accidentarea Cristinei. Cred ca putem sa venim cu medalia de bronz acasa. Cred in aceasta echipa de luptatoare", a declarat Cristina Varzaru pentru ProTV.