EHF EURO 2024 | Danemarca, dominatoare! În Germania se joacă handbal de mare calitate: toate rezultatele de luni 

Selecţionata Danemarcei, campioana mondială en titre, a câştigat toate meciurile din Grupa F şi va intra cu maximum de puncte în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024, după ce a trecut de Portugalia cu 37-27, luni, la Munchen, transmite AFP.

Vedeta Mathias Gidsel a făcut un meci excelent, marcând 11 goluri.

Suedia, campioana europeană en titre, a învins formaţia Olandei cu 29-28, într-un meci echilibrat până la final. O victorie la limită a reuşit şi Slovenia, 28-27 cu Norvegia, printr-un gol marcat de Aleks Vlah.

Grupa D

Norvegia - Slovenia 27-28

Polonia - Insulele Feroe 32-28

Clasament final:

1. Slovenia 6 puncte

2. Norvegia 3

3. Polonia 2

4. Insulele Feroe 1

DAY 6 ???????????????????????????????????? ✅ And it only gets better ???? #ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/O3W7cTZUb2

Grupa E

Suedia - Olanda 29-28

Bosnia-Herţegovina - Georgia 19-22

Clasament final:

1. Suedia 6 puncte

2. Olanda 4

3. Georgia 2

4. Bosnia-Herţegovina 0

We leave you here with ???????? celebration and something that seems to be a lost bet. ????

Good night! ????#ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/bXNR1lIa0u