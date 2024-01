Selecţionata Austriei, revelaţia Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024 -, a reuşit să învingă Ungaria cu scorul de 30-29, joi, la Koln, în prima grupă principală a competiţiei găzduite de Germania.

Ungaria a dominat trei sferturi din meci, dar austriecii au reuşit să încline balanţa în ultima parte, golul victoriei fiind marcat de Mykola Bilyk, cu 20 de secunde înainte de final, deşi echipa sa juca în inferioritate numerică.

Pivotul Miklos Rosta (CS Dinamo Bucureşti) a înscris 4 goluri pentru echipa Ungariei.

???????? Austria is the ???????????????????? ???????????? to defeat Hungary ???????? at the #ehfeuro2024! ????

???? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ????????????????????: Constantin Möstl ????#heretoplay @HandballAustria pic.twitter.com/ZXp3kg8VB6