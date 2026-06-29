Joao Paulo de la FCSB, elogiat și de FIFA! Ce a scris site-ul oficial al forului mondial după meciul de la Mondial

Joao Paulo de la FCSB, elogiat și de FIFA! Ce a scris site-ul oficial al forului mondial după meciul de la Mondial Superliga
SPORT.RO
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Joao Paulo (28 de ani) a obținut o calificare istorică în 16-imile Cupei Mondiale alături de naționala Capului Verde.

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Capul VerdeSpaniaFIFAArgentinajoao pauloArabia Saudita
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Aflată la prima ediție de Cupă Mondială la care participă, Capul Verde a întrecut toate așteptările, după ce a ieșit neînvinsă dintr-o grupă în care a înfruntat Spania (0-0), Uruguay (2-2) și Arabia Saudită (0-0).

Joao Paulo, elogiat de FIFA pe site-ul oficial după ce a fost integralist la Cupa Mondială

  • Capul Verde s-a clasat pe locul secund, cu 3 puncte, iar în 16-imi va înfrunta campioana mondială Argentina, sâmbătă, de la ora 4:00, la Miami.

La performanța micuței naționale a avut o contribuție importantă și Joao Paulo. Folosit fundaș stânga la națională, jucătorul de la FCSB l-a anihilat pe Lamine Yamal în finalul partidei cu Spania, iar la duelul cu Arabia Saudită a fost integralist.

Prestația lui Joao Paulo din meciul cu Arabia Saudită a fost elogiată și de site-ul oficial al FIFA, care întocmește un clasament al celor mai buni jucători de la această Cupă Mondială.

"Al doilea meci fără gol primit al turneului pentru Capul Verde a venit și datorită unei noi evoluții solide a fundașului stânga Joao Paulo, care a obținut nota 6,72 în clasament. 

În cadrul prestației colective foarte bune a echipei sale, contribuția sa defensivă a inclus patru intercepții și patru dueluri aeriene câștigate, ajutând la limitarea pericolului creat de Arabia Saudită atunci când aceasta a încercat să atace pe flancurile terenului. 

În prezent, el ocupă locul 23 în clasamentul fundașilor, cu patru poziții în urma lui Diney Borges, un alt membru al blocului defensiv al noii participante la competiție, care s-a remarcat prin organizarea excelentă și disciplina tactică", a scris FIFA despre Joao Paulo.

  • Joao paulo capul verde
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