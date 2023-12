Prăbușirea României cu Germania și cauzele unui picaj. Radu Voina vine cu o abordare interesantă despre ce s-a întâmplat la Mondialul de handbal feminin

Selecționata condusă de Florentin Pera a pierdut joi seara meciul din prima etapă a Grupei Principale III de la Campionatul Mondial, scor 22-24, deși prima repriză a fost una strălucită pentru tricolore.

Prăbușirea României cu Germania și cauzele unui picaj

La pauză, Cristina Neagu și colegele ei conduceau cu 12-9 și păreau că dețin toate atuurile pentru a mai găsi soluții, cel puțin pe faza ofensivă.

Actul secund a arătat însă o națională a României fără idei în atac și cu o defensivă vulnerabilă. Doar Daciana Hosu, aflată într-o zi excepțională, a mai impresionat cu paradele ei.

Fostul selecționer al României Radu Voina a tras concluziile la o zi după meciul de la Herning.

“Eu zic că n-am pierdut nimic, numai că noi românii, de fel, ne inflamăm mai mult decât suntem în stare să facem. Am mai pierdut o campanie. Trist este că nu vom avea șansa să încercăm să ne calificăm la Jocurile Olimpice. Asta e tristețea, nu neapărat acest Campionat Mondial.

Rămânem la fel, foarte entuziaști înainte de competiție, unde spargem norii și spunem că vom face și vom drege. Apoi revenim cu picioarele pe pământ, mai spunem vreo trei zile ceva și iar se uită. Și iar mai trece un an și mai vin niște jucătoare străine.

Dacă nu greșesc, sunt vreo 64 de jucătoare străine care activează în campionatul românesc. Și atunci lucrurile sunt clare. Jucăm cu niște echipe de mâna a doua spre a treia, la batem și le umflăm și zicem că ‘vai de mine’. Apoi revenim și trec anii și trec generațiile.

O echipă se judecă prin performanțe. Noi ce facem? Noi câștigăm titluri individuale. De Cristina (n.r. – Neagu) că a fost de 4 ori cea mai bună jucătoare, că tânăra cea mai de perspectivă și așa mai departe. Mie îmi pare rău extrem de rău de fetele astea.

Eu nu le judec pe fete, pentru că ele fac ceea ce pot la ora actuală. Și cam atâta pot. Nu pot mai mult. Noi vrem să facă mai mult, dar ele, săracele, nu pot. Și atunci le mai și blamăm, le mai și criticăm. Pentru că așa e… dacă n-ai performanțe, trebuie să suporți consecințele", a declarat Radu Voina, potrivit Sport Total FM.

România, ajutată de Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin

Chiar dacă au pierdut joi seara, scor 22-24 cu Germania, în Grupa Principală III de la Mondial, tricolorele au rămas cu șanse matematice datorită surprizei produsă de Japonia.

În ultima partidă a primei runde din Grupa Principala III, tot joi seara, selecționata Japoniei a răpus Danemarca, scor 27-26! La pauză, scorul era egal: 12-12. În urma acestui rezultat, România are speranțe extrem de firave, însă se mai agață de jocul rezultatelor.

În consecință, Cristina Neagu și colegele ei trebuie să câștige următoarele două partide și acumuleze șase puncte:

Sâmbătă, 16:30: România - Japonia

Luni, 19:00: Polonia - România

Eventualele victorii ale tricolorelor trebuie coroborate cu înfrângeri ale Danemarcei în următoarele partide. â

Dacă scenariul se concretizează, Germania câștigă Grupa Principală III, iar România termină pe locul doi, cu șase puncte, și merge între primele opt națiuni de la Campionatul Mondial de handbal feminin.

Clasamentul în Grupa Principală III de la Campionatul Mondial de handbal feminin

1. Germania - 6p (3 meciuri)

2. Danemarca - 4p (3 meciuri)

3. Polonia - 4p (3 meciuri)

4. România - 2p (3 meciuri)

5. Japonia - 2p (3 meciuri)

6. Serbia - 0p (3 meciuri)

* Se califică în sferturile de finală doar primele două clasate.

Primele două clasate în grupele principale se vor califica în sferturile de finală, cu meciuri programate în 12-13 decembrie, urmate de semifinalele din 15 decembrie şi finalele pentru medalii, în 17 decembrie.

Meciurile pe care le va mai juca România

Ce a declarat Florentin Pera după România - Germania 22-24 (12-9)

”Sunt mulţumit cu prima repriză, am jucat cu o energie şi cu o apărare bună, dar în repriza secundă Germania a fost mai puternică fizic, în opinia mea. Noi nu am jucat la acelaşi nivel în apărare şi atac, am încercat să schimb ceva, dar Germania a înscris de pe extreme în repriza secundă, iar noi am ratat prea mult în situaţii de unu la unu cu portarul, pentru un meci la acest nivel. Era important să rămânem aproape. Acum, trebuie să luptăm până la final, mai sunt două meciuri în această grupă şi trebuie să câştigăm împotriva Japoniei şi Poloniei”, a declarat Pera.

Antrenorul a făcut referiri în conferinţa de presă de după meci şi la revenirea căpitanului Cristina Neagu pe teren, pentru prima dată la CM, ea fiind în recuperare trei săptămâni după o accidentare la genunchi.

”Cristina Neagu a jucat bine în prima repriză (n.r. din minutul 19), dar în repriza secundă a fost obosită. Am încercat să joc cu ea centru, să ajute echipa, având atâta experienţă. Ieri s-a antrenat la 100%, este OK din punctul meu de vedere, dar fizic nu este 100%. Aceasta e situaţia! Am încercat să-i dau şansa să ajute echipa, pentru că este cea mai importantă jucătoare în echipa noastră”.

La rândul său, handbalista Diana Lixăndroiu a declarat: ”Este greu pentru noi, dar acesta este sportul! Trebuie să privim înainte, mai avem două meciuri şi trebuie să jucăm bine. Vom încerca să le câştigăm, pentru că ne dorim să câştigăm fiecare meci de fiecare dată şi vom face tot ce putem mai bine. Cred că dacă ne respectăm, vom face tot ce putem mai bine”.