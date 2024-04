România stă acasă. Cine sunt naționalele de handbal feminin care luptă pentru ultimele bilete olimpice

Suedia, Germania, Olanda, Spania, Muntenegru şi Ungaria se numără printre cele 12 echipe care participă la cele trei turnee preolimpice care se dispută între 11 şi 14 aprilie în Ungaria, Spania şi Germania şi care oferă ultimele şase bilete la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.

În turneul din Ungaria au fost repartizate Suedia (locul patru la Campionatul Mondial din 2023), Marea Britanie, Japonia şi echipa gazdă (locul zece la CM 2023).

În Spania vor juca Olanda (locul cinci la CM 2023), Argentina, Cehia (locul opt la CM 2023) şi echipa gazdă (locul nouă la EURO 2022).

Al treilea turneu este prevăzut în Germania cu participarea Muntenegrului (locul şapte la CM 2023), a Sloveniei (locul opt la EURO 2022), a Paraguayului şi a echipei gazdă (locul şase la CM 2023).

1 day until the starting whistle at the women's OQTs ???? Germany ????????, Montenegro ????????, Paraguay ???????? and Slovenia ???????? fight for the two spots at #Paris2024 from Tournament 3 ???? #Olympics #roadtoParis2024 pic.twitter.com/dmHFCZf2kD