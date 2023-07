România va juca pentru medaliile de bronz la Campionatul European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, de la Piteşti şi Mioveni, după ce a fost învinsă de Ungaria cu scorul de 34-26 (18-16), vineri seara, în Piteşti Arena, în semifinale.

Ungaria, câştigătoarea ultimelor două titluri continentale al această categorie de vârstă, a dominat jocul în cea mai mare parte a timpului, dar România a reuşit să conducă de câteva ori în prima repriză, cu cu 8-6 şi 9-7. La pauză, Ungaria avea un avans de două goluri, 18-16. Tricolorele au reuşit egalarea în repriza a doua, 21-21 (min. 37), dar Ungaria a înscris patru goluri la rând şi s-a desprins decisiv, câştigând în cele din urmă cu 34-26.

???????????????????????????????????????? ???? Hungary secure their spot in the final after a 34:26 win against Romania ????#followthefuture pic.twitter.com/649UVCI2J4