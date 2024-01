Robert Licu dă verdictul! Ce spune despre România la Campionatul European de handbal masculin 

România este una dintre cele 24 de echipe participante la Campionatul European - EHF EURO 2024 din Germania (10-28 ianuarie 2024), urmând să evolueze în Grupa B, alături de Spania (14 ianuarie), Austria (12 ianuarie) şi Croaţia (16 ianuarie). Spania este vicecampioana europeană din 2022, Austria a învins România în ambele meciuri din preliminarii, cu 36-32 şi 35-30, iar Croaţia a fost vicecampioană în 2020. Spania a cucerit două titluri continentale, în 2018 şi 2020.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale.

Fostul mare jucător al naționalei, Robert Licu, a oferit un interviu pentru We Love Sport jurnalistului Marius Huțu. Licu, unul dintre cei mai valoroși handbaliști ai lumii în anii'90, a anunțat ce așteptări are de la selecționata lui Xavi Pascual.

„Așteptările mele ar fi să văd o evoluție în joc. Între ce am văzut în urmă cu ceva timp, când ne-am chinuit și cu Moldova, și actualul Trofeu Carpați eu spun că a fost o evoluție pozitivă. Dacă ar mai fi un progres și la Campionatul European, chiar dacă nu s-ar materializa în victorii, dar să vezi că jocul se îmbunătățește, ar fi în regulă. Și să simți că măcar doi-trei jucători tineri pot crește odată cu competiția aceasta, ar fi foarte important pentru echipa națională. Câțiva jucători să facă un pas înainte, să capete experiență și să pună bazele unui viitor mai frumos al echipei naționale. Cel puțin așa văd eu lucrurile”, a spus fostul inter dreapta, pentru sursa mai sus citată.

Robert Licu a făcut parte din naționala României la ultima participare la o ediție a Campionatului European, în 1996.

"Este o participare care poate să dea încredere. Există și riscuri. Poți să și pierzi la câteva goluri diferență, dar dacă ai niște rezultate total defavorabile, atunci poate să facă și rău. Dar este foarte important că echipa națională este calificată la Campionatul European. Poate să facă mai mult bine această competiție, e clar. Este bine că suntem acolo după atâția ani, iar lumea handbalului ne vede. Este foarte important să fii acolo, vă spune cineva care mai discută cu oameni din alte țări.

This is what 53,586 handball fans look like ????????#ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/ouMVuMOMNk