Campionatul European de handbal masculin a început în forță! Ce au făcut coloșii Franța și Germania în primele meciuri

Echipele Germaniei şi Franţei au obţinut victorii clare, miercuri, în prima zi a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024, organizat de Germania, prilej cu care s-a înregistrat un record mondial de asistenţă la un meci de handbal, 53.586 de spectatori în arena din Dusseldorf.

Germania a dispus de Elveţia cu 27-14, în Grupa A, iar Franţa a învins Macedonia de Nord cu 39-29.

Partidele s-au desfăşurat cu casa închisă, pe stadionul echipei de fotbal Fortuna Dusseldorf, transformat în sală de handbal. Actualul record de asistenţă la un meci de handbal datează din 2014, când 44.189 de persoane au urmărit o partidă din campionatul masculin german dintre Rhein-Neckar şi Hamburg.

