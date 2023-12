Daciana Hosu a zis tot ce avea pe inimă după România - Germania 22-24 la Campionatul Mondial de handbal feminin

România: Ciucă, Dumanska, Hosu - Dincă, Buceschi 8, Neagu 3, Laslo 2, Bazaliu 3, Bucur, Dindiligan 1, Badea, Ostase, Lixăndroiu, Seraficeanu 2, Popa, Pintea 3

Tricolorele au ieşit din cursa pentru sferturile de finală în urma acestui eşec şi astfel ratează obiectivul fixat la începutul competiţiei, clasarea pe locurile 1-8, pentru a putea participa la turneele preolimpice. România va juca următorul său meci sâmbătă, tot la Herning, contra Japoniei, de la ora 16:30.

Desemnată de IHF cea mai valoroasă jucătoare a României, Daciana Hosu a vorbit la final despre cauzele eșecului, într-un interviu pentru We Love Sport.

”Am sperat la un rezultat bun, am condus, dar apoi nu știu ce s-a întâmplat cu jocul nostru. A apărut oboseala, probabil. Ele tot dădeau goluri, noi nu mai puteam să marcăm. Ne-am blocat parcă! Ne-am pierdut luciditatea și a trebuit să alergăm în spatele lor.

Am ratat enorm, enorm, așa este. Apărarea a mers extraordinar, pentru că altfel nici eu nu aș fi putut apăra atât de multe mingi. Colegele mele ar trebui să răspundă vizavi de finalizare și de ratările avute. Se mai întâmplă și astfel de zile.

Germania era de bătut. Am fi avut nevoie de o mai mare concentrare. Pentru mine dezamăgirea e uriașă, mai ales că le-am condus la pauză și am arătat că putem să câștigăm", a declarat Daciana Hosu, potrivit We Love Sport.