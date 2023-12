Cum a explicat Florentin Pera evoluția sub așteptări a României în meciul cu Germania: „Nu am jucat la același nivel!”

După o primă repriză bună, naționala României a clacat în repriza secundă, fiind depășite clar de handbalistele germane.

Florentin Pera, antrenorul naționalei României, a încercat să ofere o explicație pentru rezultatul negativ contra Germaniei.

Explicațiile lui Florentin Pera

„Sunt mulțumit de prima repriză, am jucat bine, o apărare foarte bună, dar în repriza a doua, Germania a fost mai puternică. Nu am jucat la același nivel. În atac, am încercat să schimb ceva, dar Germania a marcat prin flancuri.

În repriza a doua, am ratat prea mult pentru acest nivel. Am avut opt situația unu la unu, cred că au fost momente importante în care puteam rămâne aproape de Germania. Asta e situația, am venit să luptăm până la capăt. Trebuie să câștigăm împotriva Poloniei și a Japoniei.

Cristina a jucat bine în prima repriză. În cea de-a doua parte a fost obosită. Este o jucătoare cu o experiența foarte mare, este bine in acest moment, dar , din punct de vedere fizic, nu este la sută la sută. Am vrut să îi dau șansa de a ajuta echipa, pentru că este cea mai importantă jucătoare, dar cred că am ratat prea mult și dacă ratăm așa, este dificil să câștigăm împotriva Germaniei”, a spus Florentin Pera, potrivit Digisport.

Germania ocupă primul loc, cu 6 puncte, urmată de Danemarca, 4 puncte, Polonia, 4 puncte, România, 2 puncte, Japonia, 0 puncte, Serbia, 0 puncte.

România va juca următorul său meci sâmbătă, tot la Herning, contra Japoniei, de la ora 16:30.