O intreaga nebunie! Cum ne calificam si cum pierdem calificarea in semifinalele EHF EURO 2018. Toate calculele aici

Cristina Neagu a acuzat sistemul pe care Federatia Europeana de Handbal l-a ales pentru Europeanul de handbal feminin, care a lasat Romaniei trei zile de odihna dupa victoria cu Norvegia din grupa principala.

Poate pentru echipe, sistemul pare ciudat, dar pentru spectacol si surprize, e unul perfect. Cu doar cinci meciuri ramase de disputat in aceasta grupa, nici macar Olanda, care a castigat toate cele patru jocuri disputate, nu e sigura de calificare. Iar din acest motiv, calculele pentru nationala Romaniei sunt si mai complicate.

Cum ne calificam: doua victorii si suntem mai departe

Cazul fericit e simplu: victorii cu Spania si Ungaria, iar Romania merge in semifinale. In aceasta varianta, tricolorele ar face 8 puncte, numar pe care Germania, Norvegia, Ungaria sau Spania nu pot sa il atinga nici macar teoretic. Asadar, calculul simplu e urmatorul: suntem la mana noastra, iar cu victorii in ultimele doua meciuri de marti si miercuri, Romania e in semifinalele EHF EURO 2018.



Cum nu ne calificam 100%

Pierdem ambele meciuri si cu Spania si cu Ungaria. In acest caz, ramanem cu cele patru puncte facute in grupe, iar Ungaria ar face sase, depasindu-ne. Olanda are déjà sase puncte, dupa victoria cu noi, astfel ca in acest caz am fi out.

What a nice combination ???? Look how Polman sets up Bont as @nedteamhandbal seem to run away from Romania now.#ehfeuro2018 #NEDROU #handballissime pic.twitter.com/GYQlz1Ex5i — EHF EURO (@EHFEURO) December 9, 2018

Incep calculele

De aici, calculele se complica si e nevoie de toate variabilele. Pentru ca in acest main round al competitiei au mai ramas cinci meciuri: Norvegia, Romania, Spania si Olanda mai au fiecare cate doua meciuri, in timp ce Germania si Ungaria mai au cate unul singur. De ce are nevoie Romania pentru a merge mai departe si cum poate fi eliminata?

a) castigam cu Ungaria si pierdem cu Spania

Spania e déjà eliminata de la EHF EURO 2018, avand zero puncte dupa primele meciuri din grupele principale, in timp ce victoria cu Ungaria ne-ar aduce la sase puncte, in timp ce echipa maghiara ar ramane cu doar patru. In aceste conditii, exista cateva scenarii posibile:

CALIFICARE: Germania pierde cu Olanda, Norvegia castiga cu Olanda si cu Spania – Olanda face opt puncte, Romania si Norvegia au cate sase puncte, Germania si Ungaria raman la patru puncte, Spania are doua puncte. Romania se califica pentru ca are avantajul meciului direct castigat cu Norvegia, 31:23.

CALIFICARE: Germania bate Olanda, Norvegia bate Olanda si Spania - Romania are sase puncte, la fel ca Olanda, Germania si Norvegia. Urmeaza un clasament in patru, in care Romania ar avea 4p (victorii cu Germania si Norvegia), Germania 4p, Norvegia 2p, iar Olanda 2p. Romania si Germania merg mai departe



DEPINDE DE REZULTAT : Germania bate Olanda, Norvegia bate Olanda, dar nu castiga cu Spania: Romania 6p, Germania 6p, Olanda 6p. Se iau meciurile directe – ambele echipe au cate doua puncte, iar golaverajul e urmatorul inaintea meciului Germania – Olanda : Olanda + 5, Romania 0, Germania -5. La o victorie a Germaniei la 5 goluri, egalitatea ar fi perfecta. In aceste conditii, se ia numarul mai mare de goluri marcat, astfel ca ne calificam daca meciul nu se termina 29:24, noi avand déjà un golaveraj de 53:53 dupa cele doua meciuri. Daca meciul se termina 29:24, atunci conteaza golaverajul general si ramane de vazut la ce diferenta pierdem cu Spania in acest caz. Avem acum avantaj de sapte goluri in fata Germaniei!

b) castigam cu Spania si pierdem cu Ungaria:

In acest caz, vom avea 6 puncte, iar Ungaria va avea, cu siguranta, si ea sase puncte. E nevoie, in acest caz, ca macar una dintre echipele Norvegiei si Germaniei sa faca sase puncte. In caz contrar, la egalitate de puncte intre Romania si Ungaria, maghiarele vor merge mai departe, gratie meciului direct.



NECALIFICARE : Germania bate Olanda, iar Olanda bate Norvegia. Olanda merge pe opt puncte, iar Germania va face, cu siguranta sase puncte. Urmeaza clasament in trei intre Ungaria, Germania si Romania pentru locul secund, iar Ungaria ar castiga, pentru ca ar avea patru puncte in acest clasament, Romania doua, iar Germania 0.



DEPINDE DE REZULTAT : Germania bate Olanda, Norvegia bate Olanda si Spania. In aceste conditii, situatia ar fi una nebuna, cu cinci echipe cu sase puncte, iar rezultatele directe ar fi decisive. Cum Spania a pierdut toate meciurile, echipele ar fi la egalitate, iar totul s-ar decide la golaveraj. In acest moment, Romania are golaveraj +8 si mai are meciul cu Ungaria, maghiarele au -10 si meciul cu Romania, Norvegia are +4 si meciul cu Olanda, batavele au +8 si meciurile cu Germania si Norvegia, iar Germania -5 inaintea meciului cu Norvegia. Asadar, pe scurt, ne calificam daca pierdem cu Ungaria la un numar mai mic de goluri decat pierde Olanda partidele ramase de disputat.



DEPINDE DE REZULTAT : Germania pierde cu Olanda, Norvegia bate Olanda si Spania. Clasament in trei, intre Romania, Ungaria si Norvegia. Romania e la +8, Ungaria e la -13, iar Norvegia e la +5. Ne calificam, cu siguranta, daca pierdem la cel mult doua goluri cu Ungaria sau la trei goluri, dar marcam cel putin 31 de goluri contra maghiarelor ! Orice alt esec mai dur ne scoate din lupta pentru medalii!