Marius Stavrositu: "E mult mai greu ca antrenor. Când ești sportiv, ești doar un soldat. Trebuie doar să asculți ordinele"

Marius Stavrositu (42 de ani) a jucat ca centru la HCM Constanța (1997-2007, 2010-2014), CSM București (2015-2017) și CSA Steaua (2007-2010, 2017-2020) și are un palmares impresionant (8 titluri de campion, 9 Cupe ale României, 1 Supercupă a României, 130 de selecții și 300 de goluri marcate la echipa națională). Fost handbalist în celebra victorie a constănțenilor împotriva Barcelonei din 2004, el antrenează acum pe CSM Sighișoara, după ce a mai pregătit pe CSA Steaua și "U" Cluj, și spune că trecerea de la jucat la antrenorat a fost un paș uriaș.

"Antrenoratul e un alt tip de muncă, e practic o altă meserie"

"După ce am antrenat un pic, mi-am dat seama că e o meserie mult mai complexă cea de antrenor. E un alt tip de muncă, e practic o altă meserie. Când ești sportiv, ești la nivel de soldat, adică vii la sală și execuți niște ordine pe care ți le dă comandantul. Dacă faci ce ți se spune, este ușor să fii sportiv. Am luat jucătorii și i-am pus acum în locul meu, le-am zis să facă ei antrenamentul, tactica. E simplu să execuți, dar e mai greu să organizezi totul, să ții o ordine și o strategie în tot ce faci. Trebuie să iei decizii importante, nu e ușor.

E un stres mult mai mare, față de perioada în care eram jucător. Acolo te mai poți completa cu ceilalți colegi, dar ca antrenor nu prea ai voie să greșești. Se zice că se învață din greșeli și din înfrângeri, mie mi-ar plăcea să învăț din victorii. Mulți învață din greșeli, stând rezerve, dar mie nu mi-a plăcut niciodată așa. Exista posibilitatea nici să nu-mi placă. Am zis inițial că am stat toată viața mea în sport, că parcă aș vrea să fac și altceva. Dar stai câteva luni acasă și îți dai seamă că e un lucru pe care l-ai făcut toată viața și care îți place cel mai mult.

"Primul meu mare obiectiv e să câștig campionatul României cu Constanța"

După ce m-am lăsat, am declarat că primul meu mare obiectiv e să câștig campionatul României cu echipa din Constanța. Nu a fost vreun apropo, nu am vrut să dau pe nimeni afară, cred că fiecare are drumul lui în viață. Așa cum au așteptat și alți antrenori înaintea mea, o să aștept și eu. Ca să ajungi la o echipă foarte bună, trebuie să fii pregătit corespunzător. Venirea mea la Sighișoara reprezintă mai mulți pași pe care i-am făcut înainte, pe aceast drum. Nu mi-a fost rușine de muncă, am venit la liga a doua, am promovat.

Nu am 65 de ani, am terminat handbalul de performanță acum doi ani de zile, sunt încă în fenomen. Mă antrenez aproape zilnic, dar mai mult pentru mine, nu mai vreau să joc. Vreau să mă concentrez pe antrenorat, nu aș face niciun lucru bine, dacă aș fi cu gândul și la jucat. Nu poți să faci două lucruri în același timp și să le faci bine pe amândouă. Cel mai greu pentru sportivii de performanță este să accepți că s-a terminat. Mi s-a oferit oportunitatea să trec la antrenorat la Steaua, de către Sandu Iacob, care m-a vrut secund și apoi a renunțat la echipă după două săptămâni. Am prins și pandemia, probabil că altfel mai jucam. Dar e greu, după o anumită vârstă, dacă nu te antrenezi cum trebuie", a declarat Stavrositu pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea