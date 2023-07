Csepreghi are un palmares impresionant cu HCM Constanța

Alexandru Iuliu Csepreghi (36 de ani) este născut la Baia Mare și a evoluat pentru CS Marta Baia Mare (1998-2004 / juniori), Minaur Baia Mare (2004-2007, 2018-2022), HCM Constanța (2007-2014), US Creteil Handball (2014-2018) și CSM București (2022-2023). În palmares are șase titluri de campion (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), patru trofee Cupa României (2011, 2012, 2013, 2014) și trei Supercupa României (2008, 2011, 2013), are un loc patru în EHF Cup (2014) și a fost de două ori sfertfinalist în Cupa Cupelor (2007, 2009).

A fost golgheter al Ligii Naționale și cel mai valoros handbalist din competiția internă (2019) și are aproape 100 de selecții pentru naționala României. Este fiul fostei handbaliste Maria Pop și a fost considerat mulți ani cel mai valoros jucător român, impresionând cu forța aruncărilor sale, multe ajungând la 150 de kilometri pe oră.

În această vară, handbalistul a semnat cu CSM Sighișoara, nou-promovată în Liga Națională, unde va fi antrenat de Marius Stavrositu (42 de ani), fostul său coleg de la Constanța. El a vorbit cu Sport.ro despre noua sa echipă, cum se simte ca veteran al lotului, dar și despre viitorul echipei naționale masculine sau despre academia pe care și-a deschis-o la Baia Mare.

"De mult nu am mai văzut un public așa înfocat pentru handbal ca la Sighișoara"

Cum a reușit Sighișoara să te facă să semnezi?

Au fost mai multe motive pentru care am ales Sighișoara. Primul e că mi-a plăcut proiectul și ce încearcă ei să facă. Având în vedere că joacă din nou, după 57 de ani, în prima ligă, e o provocare care îmi place. Din prima zi când am venit, m-am simțit ca și acasă, consider Sighișoara ca și casa mea, deși nu am prins Centrul de Performanță de aici. A fost inaugurat de generația de după mine. Nu e o astfel de nostalgie, dar primul meu cantonament cu echipa națională de juniori a fost aici, la Sighișoara. Am stat o lună de zile aici, deși nu era deschis încă centrul CNOPJ.

Te-a atras și că e un oraș care iubește mult handbalul?

Da, am văzut acest lucru în ianuarie, când am fost în cantonament aici cu CSM București. Am făcut un meci amical și a fost sala plină, 1.500-2.000 de spectatori. M-a impresionat, pentru că de mult nu am mai văzut un public așa înfocat pentru handbal, să iubească atât de mult echipa. Am auzit că există interes foarte mare pentru abonamentele pentru sezonul viitor, foarte multă lume întreabă când le pot cumpăra. E plăcut să joci acasă și să ai o sală plină, e un sentiment extraordinar. E adevărat că publicul e al optulea jucător, îți poate da elanul să faci meciuri extraordinare.

"Trebuie să fim o echipă incomodă. Sunt sigur că putem produce multe surprize"

Care sunt obiectivele pentru tine în noul sezon?

Nu am un obiectiv personal, vreau să creăm un colectiv bun, ca să ne îndeplinim obiectivele. Vrem să facem rezultate bune și să practicăm un handbal frumos. Eu zic că Sighișoara va fi o nucă tare în noul sezon. Încă nu putem să pretindem să terminăm în primele cinci echipe, vrem să luăm meci cu meci, în fiecare meci să ne bate 120%, indiferent că jucăm cu Dinamo sau cu ultima clasată. În acest sezon, trebuie să fim o echipă incomodă, pentru că sunt sigur că putem produce multe surprize și rezultate bune. Anul trecut, cu CSM, am câștigat meciuri în care nimeni nu ne dădea nicio șansă. Dar rezultatele au fost foarte bune pentru că am avut un colectiv foarte bun, cum cred că există și la Sighișoara.

E o presiune în plus pe tine pentru că ești considerat cel mai important nume din lot?

În toată cariera mea, am fost un om care a făcut față bine presiunii din teren. De fapt, chiar joc mult mai bine sub presiune decât relaxat. Când apare presiunea, e un declic acolo și mă simt mai bine când ies din zona de confort. Sper ca experiența acumulată la echipele la care am jucat, de-a lungul anilor, să aducă un plus mare echipei. O să încerc să ajut și colegii mai tineri să ajungă la un nivel superior.

Ești un profesor bun pentru cei tineri? Te ascultă?

Încă nu am intrat serios în lucrul cu mingea, pentru că e o perioadă de acumulare fizică. Dar am destulă experiență acum, având în vedere că de doi ani de zile am academia mea la Baia Mare și lucrez foarte mult cu copiii, ca să îmi exersez calitățile de profesor, de antrenor. Cred că mi-am îmbunătățit modul în care dau indicații în timpul meciului și la antrenament. E un plus pentru mine, pentru că e o meserie care îmi place mult. După ce termin cu cariera de handbalist, mă voi axa pe găsirea și creșterea noilor talente din România.

"Am văzut și în România calități extraordinare, nu ducem lipsă de calitate"

Te-a ajutat experiența în străinătate? Ai acumulat lucruri noi în cei patru ani petrecuți în Franța?

Nu cred că sunt lucruri total diferite, dar modul de organizare și concepția lor despre handbal sunt altfel. Și modul în care te vede lumea acolo. Ca și calități sportive... Ei au o arie de selecție de 150.000 de băieți, în România nu cred că ajungem la 10.000, și băieți și fete, cu tot cu seniori. Au de unde alege, așa că la nivel înalt ajung doar cei mai buni. Ca și calități, sincer, am văzut și în România calități extraordinare, nu ducem lipsă de calitate. Sunt jucători care ar putea face față nu numai în Franța, ci liniștiți la nivel de seniori și în Germania, și în Spania.

Și atunci de ce nu avem acces la aceste campionate?

Multe echipe nu vor lua jucători români, dacă nu ne calificăm constant la Campionate Mondiale și Europene. Trebuie să avem naționala la competiții care contează. Toți președinții, antrenorii și impresarii se duc acolo ca să descopere jucători. Până acum nu prea am fost prezenți, sper ca odată cu calificarea la Euro 2024 să se schimbe situația. Să avem un val de jucători români care se vor transfera în străinătate și vor juca în campionate bune. Cred că acest lucru ne-a lipsit foarte tare, am căzut foarte mult în ierarhia campionatelor. E bine că avem foarte multe cluburi în România care încearcă să se redreseze, am văzut că multe cluburi și-au deschis academii proprii de juniori, ceea ce e un lucru extraordinar de bun. Ca să avem seniori de valoare trebuie să avem o piramidă foarte bine pusă la punct. Fetele au terminat pe locul al treilea la European. Eu zic că, în câțiva ani, vom fi și cu băieții din nou la un nivel înalt, ca acum 20-30 de ani, când nu ratam nicio calificare la un turneu final.

"Hobby-ul meu numărul 1 acum este academia, pe care o am de aproape doi ani de zile"

Din punct de vedere fizic cum te simți?

Sper ca mai tinerii colegi să nu-mi zică Nenea Alex (râde). Fizic sunt ok, anul petrecut la CSM a fost foarte bun pentru mine, am reușit să joc, să ajut echipa să termine pe un loc destul de sus. A fost o perioadă mai grea pentru mine, am avut o accidentare gravă la ligamente, am stat aproape un an de zile pe margine. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât e mai grea recuperarea, dar acum mă simt extraordinar. Am acum experiența de jucător, plus calitatea mea fizică, așa că pot să aduc un plus echipei. Mă simt bine, încă nu văd o linie de finish a carierei. Când nu voi mai face față, singur o să mă dau la o parte, o să anunț că nu mai vreau să continui. Am semnat pe doi ani de zile cu Sighișoara, sperăm să fie bine, fără accidentări, și să ne îndeplinim obiectivele.

În afara handbalului, cum îți ocupi timpul?

Tot cu handbal. Hobby-ul meu numărul 1 acum este academia, pe care o am de aproape doi ani de zile. Am crescut destul de tare, am început cu 14 copii, acum avem aproape 100, pe cinci categorii diferite de vârstă. Avem și băieți și fete. Nu știu dacă vom face trecerea la seniori, pentru că acolo îți trebuie un alt buget. Scopul nostru este să îi creștem până la juniori 1. Vrem să ne consolidăm, nu știm niciodată cum va merge și ce se va întâmpla pe viitor. Deocamdată o luăm pas cu pas, vrem să creăm o piramidă bună în Baia Mare. Deja am făcut colaborări cu câteva primării, pentru dezvoltarea sportului în jurul orașului Baia Mare. Eu zic că suntem pe drumul cel bun. Acesta este hobby-ul meu principal acum, nu mai am timp de altceva.

Text și foto - Gabriel Chirea