După debutul de la începutul lunii mai în Formula 4 Italia, Luca Viișoreanu și echipa Real Racing au concurat în acest weekend și în etapa a doua din Formula 4 CEZ (Central European Zone), pe circuitul Red Bull Ring din Austria.

Pilotul român a terminat în puncte toate cele trei curse ale acestei etape și a fost aproape și de primul său podium din carieră în Formula 4, dar o penalizare de 5 secunde, primită în ultima cursă, la retrogradat de pe ultima treaptă a podiumului pe locul cinci.

Luca Viișoreanu s-a adaptat rapid la particularitățile circuitului și în sesiunea de calificare a reușit să-și asigure locul 5 pe grila de start din prima cursă, la o diferență de doar 0,335 secunde față de cel mai bun timp, ceea ce făcut ca organizatorii campionatului să nu-l mai considere debutant, chiar dacă acesta a fost doar al doilea weekend din carieră într-o competiție din Formula 4.

Prima cursă de pe Red Bull Ring, programată sâmbătă, a fost una dintre cele mai disputate din istoria campionatului de Formula 4 din zona Europei Centrale. Plecat de pe 5, Luca Viișoreanu a fost implicat în permanență în lupta pentru un loc pe podium cu Kamal Mrad, Oscar Wurz, Enea Frey și Maksimilian Popov.

La finalul celor 25 de minute, Luca Viișoreanu a încheiat cursa pe locul 6, la mai puțin de 3 secunde în spatele lui Maksimilian Popov, pilotul de pe pozția a treia, în timp ce primii doi au fost despărțiți de doar 10 miimi. Pentru Luca Viișoreanu, dar și pentru echipa românească acestea au fost primele puncte în sezonul de debut din Formula 4.

„A fost o zi intensă la finalul căreia am terminat în puncte. După antrenamentele libere, am lucrat cu echipa pentru a găsi cele mai bune setări și asta ne-a ajutat în calificări și apoi în cursă. Sunt foarte, foarte fericit că am obținut primele mele puncte din Formula 4 și asta mă motivează și mai mult acum”, a spus Luca Viișoreanu, pilotul echipei Real Racing, la finalul zilei de sâmbătă.

Duminică, în cursa a doua, Luca Viișoreanu a plecat de pe poziția a șasea, conform rezultatelor din prima cursă, iar în final s-a clasat pe locul 9. Pentru cursa a treia, pilotul Real Racing a primit cea mai bună poziție pe grila de start, aceasta fiind alcătuită tot în urma rezultatelor din prima cursă, dar cu primii șase în ordine inversă, acesta fiind și primul pole position din carieră într-o cursă de Formula 4.

Luca Viișoreanu a câștigat duelul la start cu favoritul local Oscar Wurz și a condus primele tururi fără nicio problemă. În urma unui incident, în care au fost implicate trei monoposturi, cursa a fost neutralizată cu safety car, primii 10 din spatele mașinii de siguranță fiind Viișoreanu, Wurz, Mrad, Larini, Ischer, Petrović, Ryba,Frey, Popov și Zhang.

Cursa a fost reluată cu 13 minute rămase până la final, iar duelurile pentru locurile din puncte au fost extrem de disputate. Luca Viișoreanu s-a luptat cu Kamal Mrad și Oscar Wurz pentru primele poziții, iar după un contact cu pilotul austriac a retrogradat pe poziția a treia. După, 15 tururi, pilotul Real Racing a trecut linia de sosire al treilea, la o diferență mai mică de o secundă și jumătate față de învingător.

Bucuria primului podium a fost umbrită însă de o penalizare de 5 secunde primită de Luca Viișoreanu pentru că a continuat să-și încălzească pneurile, după punctul T8 al circuitului, în momentul în care safety car-ul s-a retras la boxe. Astfel, pilotul român a căzut pe locul 5 în cursa a treia, dar cu un total de 22 de puncte în cursele de pe circuitul Red Bull Ring el urcă direct pe locul 13 la general în clasamentul din Formula 4 CEZ.

„A fost un weekend cu de toate. Cel mai bun rezultat de până acum în calificări, primele puncte în Formula 4 și, desigur, primul pole position. Apoi un podium urmat de o penalizare de 5 secunde în urma unei greșeli pe care mi-o asum și în final locul 5 în cursa a treia.



Rămân însă în primul rând cu tot ceea ce am învățat în această etapă și asta este cel mai important. E primul meu sezon din Formula 4 și obiectivul principal este să adun experiență, iar astfel de weekend-uri mă motivează și mai mult. Este important să știu că se poate să ne implicăm în lupta pentru puncte și aș vrea să mulțumesc întregii echipe și tuturor celor care mă susțin pe acest drum”, a mai spus Luca Viișoreanu, pilotul echipei Real Racing.

După etapa de pe Red Bull Ring, Luca Viișoreanu și echipa Real Racing revin la programul din Campionatul Italian de Formula 4, următoarea etapă fiind programată în perioada 31 mai – 2 iunie pe circuitul de la Imola.

„Echipa Real Racing este prima echipă românească din Formula 4 și pentru noi a fost doar al doilea weekend de cursă. Sunt extrem de bucuros că am obținut primele puncte, mai ales că aici ne-am luptat cu echipe puternice care concurează și în Formula 2 și Formula 3. Sunt mândru de evoluția lui Luca și cu siguranță vom mai avea astfel de momente speciale în sezonul nostru de debut”, a spus și Constantin Răileanu, team manager-ul Real Racing.

Luca Viișoreanu este susținut în acest sezon din Formula 4 de partenerii săi: Institutul Sânului, Euronautica International și Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM.