Meciul a fost întrerupt din cauza ploii înaintea setului decisiv, după ce Masarova a câștigat primul set cu 7-5. În același set, Irina Begu a avut un avantaj inițial de 5-2 dar a ratat patru mingi cruciale de set. Cu toate acestea, românca a reușit să revină cu picioarele pe pământ și a câștigat setul secund cu scorul de 6-3.

În setul decisiv, jucătoarea de origine slovacă a început bine și a condus cu 3-1, dar Begu nu s-a dat bătută și a reușit să revină și a egalat la 3-3. A urmat apoi să obțină un break crucial la 4-4 și a încheiat meciul cu scorul de 6-4.

Irina took a quick 5-2 lead in the 1st set, had multiple set points but ended up losing the 1st set. Then refocused and won the 2nd set. A rain delay pushed the 3rd set to the next day where Irina was able to win it. Irina Begu defeated Rebaka Masarova 5-7, 6-3. 6-4.