"La pauza atmosfera era un pic moale. Ceva s-a intamplat, un scurtcircuit" Pristavita a vorbit despre revenirea senzationala a Romaniei

Romania a intrat la pauza cu un handicap de 6 goluri. In repriza secunda, tricolorele au intrat mult mai motivate in teren si au reusit sa faca un meci istoric.

"Am incercat sa fac tot ce pot pentru echipa si sa reusesc sa marchez sau sa dau paste in momentul potrivit si se pare ca astazi mi-a iesit. Ma bucura victoria noastra care este incredibil de mare. Nici nu prea reusesc sa ma bucur de victoria asta, este un sentiment atata de profund. Cred ca o sa am nevoie de cateva ore sa realizez ca am reusit sa castigam acest meci. La pauza atmosfera era un pic moale si dezamagita din cauza primei reprize pentru ca am intrat foarte greu in meci. Cumva am reusit sa ne reculegem, stiam ca e ultima sansa pentru noi sa ne calificam si ceva s-a intamplat acolo, un scurtcircuit in interiorul nostru si ma bucur pentru asta.

A fost un joc psihic pentru noi, vedeam ca putem sa marcam si totusi primeam in acelasi timp.

Sa nu renunti, niciodata sa nu renunti pentru ca nu se stie de unde vine sansa", a spus Laura Pristavita.