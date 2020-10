Gheorghe Tadici, in stare GRAVA din cauza noului coronavirus! Dezvaluiri INCREDIBILE de pe patul de spital! 

Gheorghe Tadici a fost infectat cu noul coronavirus.

Cunoscutul antrenor de handbal a vorbit de pe patul de spital despre cum a fost ultima perioada a vietii sale.

Tehnicianul in varsta de 68 de ani, care este cel mai batran antrenor din campionatul Romaniei, a declarat ca nu stie de unde a luat Covid-19, dar ca s-a simtit extrem de rau.

"Astazi este prima zi in care pot sa vorbesc. Au fost cateva zile foarte grele, am fost in perfuzii din 4 in 4 ore. Am primit anticoagulante si tot felul de injectii si antibiotice.

Nu ai de unde sa stii de unde vine. In plus, am avut si 10 fete bolnave. Vreo 7-8 si-au mai revenit, doua inca se mai resimt", a povestit Tadici, potrivit Prosport.

Din handbalul romanesc a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus si Cristina Neagu, care a ratat meciul celor de la CSM Bucuresti cu Vipers Kristiansand din Liga Campionilor.