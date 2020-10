ASTRONOMIC! Cat a costat tratamentul lui Donald Trump impotriva coronavirusului: un om normal l-ar plati intr-o viata!

Trump a fost spitalizat la institutul Walter Reed, de unde a plecat dupa 3 zile.

Presedintele Statelor Unite a parasit Casa Alba cu elicopterul si a revenit acolo cu aceleasi mijloace. Numai asta ar fi costat 40 000 de dolari pentru un om normal, scrie New York Times. Apoi tratamentul primit l-ar fi ajuns pe Trump la 60 000 de dolari. La Walter Reed, Trump a primit 3 tratamente discincte, inclusiv Regeneron, folosit experimental si considerat esential in recuperarea presedintelui SUA. Trump a primit si Remdesivir. In medie, tratamentul unui pacient mai batran de 60 de ani costa in Statele Unite 60 000 de dolari. Astfel, pretul achitat de statul american pentru tratarea lui Trump ar putea sa fi depasit 100 000 de dolari.

In SUA, 32% din populatia activa are datorii medicale. O treime dintre ei au peste 10 000 de dolari de achitat pentru examene clinice sau tratamente primite.

