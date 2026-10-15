Astăzi, de la ora 19:45, campioana Dinamo București o întâlnește în Sala Polivalentă din Capitală pe FC Barcelona, deținătoarea trofeului EHF Champions League, în etapa a patra din grupele competiției continentale (Grupa E).

”HANDBAL. GAME DAY

Astăzi, de la ora 19:45, ne confruntăm cu deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, FC Barcelona Handbol

Vă așteptăm în număr cât mai mare la Sala Polivalentă, pentru a ne susține în acest meci de gală”, a punctat CS Dinamo București.

”Dulăul” Pedro Valdes: ”Vrem să ne demonstrăm valoarea și caracterul și să ne facem suporterii mândri”

”Să joci împotriva Barcelonei este întotdeauna o provocare specială. Este una dintre cele mai bune echipe din lume, dar suntem pregătiți să concurăm, să dăm totul pe teren și să luptăm împreună, ca o echipă.

Știm că va fi un meci dificil, dar jucăm acasă, la București, și vrem să ne demonstrăm valoarea și caracterul și să ne facem suporterii mândri”, a declarat dinamovistul Pedro Valdes.

Rezultatele lui Dinamo și clasamentul din Grupa E din EHF Champions League

Etapa 1: 23-27 (a) cu Montpellier (echipa numărul 1 din handbalul francez, cu 14 titluri, peste PSG)

Etapa 2: 25-25 (d) cu Skanderborg AGF (fosta Aarhus)

Etapa 3: 27-34 (d) cu FC Barcelona (deținătoarea trofeului Champions League)