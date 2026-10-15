CLASAMENT Dinamo - FC Barcelona, astăzi în Champions League!

Dinamo - FC Barcelona, astăzi în Champions League! Handbal
SPORT.RO
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Meci tare în Sala Polivalentă din Capitală.

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Dinamo - FC Barcelona

Astăzi, de la ora 19:45, campioana Dinamo București o întâlnește în Sala Polivalentă din Capitală pe FC Barcelona, deținătoarea trofeului EHF Champions League, în etapa a patra din grupele competiției continentale (Grupa E).

”HANDBAL. GAME DAY

Astăzi, de la ora 19:45, ne confruntăm cu deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, FC Barcelona Handbol

Vă așteptăm în număr cât mai mare la Sala Polivalentă, pentru a ne susține în acest meci de gală”, a punctat CS Dinamo București.

”Dulăul” Pedro Valdes: ”Vrem să ne demonstrăm valoarea și caracterul și să ne facem suporterii mândri”

”Să joci împotriva Barcelonei este întotdeauna o provocare specială. Este una dintre cele mai bune echipe din lume, dar suntem pregătiți să concurăm, să dăm totul pe teren și să luptăm împreună, ca o echipă.

Știm că va fi un meci dificil, dar jucăm acasă, la București, și vrem să ne demonstrăm valoarea și caracterul și să ne facem suporterii mândri”, a declarat dinamovistul Pedro Valdes.

Rezultatele lui Dinamo și clasamentul din Grupa E din EHF Champions League

Etapa 1: 23-27 (a) cu Montpellier (echipa numărul 1 din handbalul francez, cu 14 titluri, peste PSG)

Etapa 2: 25-25 (d) cu Skanderborg AGF (fosta Aarhus)

Etapa 3: 27-34 (d) cu FC Barcelona (deținătoarea trofeului Champions League)

Clasamente oferite de Sofascore

Dinamo domină handbalul intern de un deceniu

”Dulăii” domină autoritar handbalul masculin românesc, câștigând începând cu sezonul 2015-2016 toate titlurile de campioană în Liga Zimbrilor.

Mai mult, în ultimele trei sezoane, Dinamo a reușit tripla campionat - Cupă - Supercupă.

Dinamo s-a despărțit ieri de Daniel Stanciuc, împrumutat în Danemarca până în vara lui 2028

Surprinzător sau nu, Dinamo a anunțat ieri despărțirea de tânărul internațional român Daniel Stanciuc.

Explicațiile clubului din Ștefan cel Mare au fost următoarele:

”Vă informăm că în urma unei decizii luate de comun acord între club și Daniel Stanciuc, jucătorul va evolua pentru formația daneză Nordsjælland Håndbold.

Această decizie a venit la inițiativa jucătorului, care își dorește să facă următorul pas în cariera sa și să acumuleze experiență în handbalul internațional. Înțelegând importanța acestei oportunități pentru dezvoltarea sa profesională și personală, clubul a ales să îi respecte dorința, considerând că această experiență poate reprezenta un pas important în evoluția sa ca handbalist.

CS Dinamo susține dezvoltarea jucătorilor săi și consideră că astfel de oportunități fac parte din parcursul profesional al unui sportiv aflat în plină ascensiune.

Daniel va rămâne sub contract cu CS Dinamo până la încheierea perioadei convenite între cele două părți, conform termenilor agreați.

Îți mulțumim Daniel pentru implicare și îți dorim mult succes în această nouă etapă din cariera ta!”.

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