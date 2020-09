Deplasare de COSMAR pentru HCM Constanta! Hanbalistii, blocati 24 ore in Istanbul de rusi cu o zi inainte de meciul cu Rostov

HCM Constanta joaca cu Rostov Don in primul tur al EHF European League.

Romanii au plecat spre Rusia in urma cu o zi insa au intampinat reale probleme cu deplasarea. Handbalistii au avut escala in Istanbul acolo unde sunt blocati de aproape 24 de ore din cauza ca formatia din Rusia nu a trimis catre politia de fronitera documentele necesare care sa ateste ca romanii se deplaseaza.

Astfel, handbalistii nu au primit persmisiunea de a intra in Rusia si au pierdut avionul. Jucatorii au fost cazati la un hotel din Istanbul asteptand ca situatia sa se lamureasca.

Problema este ca jucatorii nu vor apuca sa se antreneze corespunzator, dat fiind ca meciul este programat pentru ziua de maine.

"Povestea este lunga si obositoare. Cand am ajuns la poarta de imbarcare , un reprezentatnt Turkish ne-a spus ca nu avem cum sa ne imbarcam , sa urcam in avion.

Noi avem viza pe pasaport, testele Covid facute si invitatia de la clubul din Rusia. Ei au zis ca nu este de ajuns ca ne trebuie acceptul politiei de frontiera.

Cei de la Rostov au spus ca au trimis documentele, dar Turkish nu minte atata timp cat ei nu aveasu nimic primit si nu stiau de noi.

Nu ne au lasat sub nicio forma sa ne imbarcam, am mai asteptat inca 2 ore bagajele, dupa alte doua ore am plecat, ne-am facut testul Covid in aeroport.

Asta ar insemna ca ajungem undeva in jur de 4 dimineata, cam cu 12-13 ore inainte de meci. Nu putema sa ne mai antrenam, plus ca nu mai putem sa facem nimic pana la ora meciului.

Institutiile din Rusia iti elibereaza foile numai in rusa iar Turkish vrea foaia in engleza si tot asa, inca ne certam.

S-au pus pe jos pentru ca nu mai puteau, nu mai aveau unde sa stea. Efectiv si-au pus genti, s-au pus pe jos. Stiti imaginile alea cand mai treceti prin aeroport si va este mila? 'Ia uite saracii..' Eee eram noi", a spus George Buricea pentru www.sport.ro si PRO TV.