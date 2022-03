CSM București, transfer de senzație! „Tigroaicele” profită de criza din Ucraina și aduc o vedetă de la Rostov-Don

„Tigroaicele” s-au înțeles cu Eduarda Amorim, după mai bine de o săptămână în care brazilianca și clubul din capitală s-au jucat de-a ”șoarecele și pisica”. Handbalista de la Rostov Don a profitat de criza din Ucraina și, conform regulilor EHF, a putut pleca fără probleme din Rusia.

"M-am simțit foarte bine la Rostov-Don și nu a fost o decizie ușoară să plec în acest moment. Este ultimul sezon din cariera mea si mi-am dorit sa fi terminat cu câtigarea Ligii Campionilor. Vreau să mulțumesc clubului și fanilor pentru toată susținerea și momentele fericite din acest sezon. Vă doresc tot binele din lume!", a declarant Amorim pentru site-ul clubului rus.

Eduarda Amorim leaves “Rostov-Don” ⚡️

By mutual agreement of the parties, the "Rostov-Don" HC and the left centreback Eduarda Amorim terminated the contract.

Details: https://t.co/awQkd7H8b6

Thanks, Duda! Obrigado! ☺️#rostovhandball pic.twitter.com/6VH87PtHLb