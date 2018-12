"BESTIA SE TREZISE!" Cuvinte senzationale ale spaniolilor despre nationala Romaniei! Neagu & Co, vazute drept favorite la medalie

Presa din Spania lauda nationala Romaniei dupa evolutia de la Campionatul European de Handbal.

Romania a fost condusa mai bine de o repriza in meciul cu Spania, insa handbalistele noastre au reusit sa intoarca soarta partidei, castigand 27-25. Echipa Spaniei era deja eliminata din grupa principala inainte de partida cu Romania, dar spaniolii au visat la o victorie care sa faca uitata evolutia de la acest Campionat European.

Handbalistele noastre, in frunte cu Cristina Neagu, au fost foarte laudate in presa spaniola, fiind considerate chiar favorite la castigarea trofeului. "Nici adversarul nu le-a ajutat. Romania, una dintre favorite, s-a adunat si a castigat, ceea ce le aduce aproape in semifinala. Spania a dominat in prima repriza si cu o sansa buna de a intra la vestiare cu patru goluri avantaj. Bara s-a opus, iar Neagu a marcat pentru 12-10 la pauza. Bestia se trezise", a scris jurnalistul AS, Daniel Miranda.

Romania joaca in aceasta seara, de la ora 19:00, cu Ungaria, iar cu o victorie suntem siguri de prezenta in semifinale. Nationala noastra poate incheia grupa principala pe oricare dintre primele trei locuri, totul depinde de rezultatele etapei de astazi.