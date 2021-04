"Cele mai bune lectii mi le-am luat din cele mai mari esecuri". Interviu cu Ana-Maria Branza (Popescu), de la 19:00, pe www.sport.ro

Ana-Maria Branza (Popescu) a continuat seria de povesti despre cariera sa, in cadrul unui interviu acordat Geaninei Ilies, pentru show-ul "Hai sa fim Super!".

Spadasina a vorbit despre inceputurile carierei sale, despre cum a ajuns sa se antreneze cu Dan Podeanu si cum s-a simtit cand a urcat pentru prima data pe treapta intai a podiumului.

"S-a intamplat la ultimul Campionat Mondial de Juniori la care am participat. Trebuia sa ma decid daca vreau sa accept acea bursa sau nu. M-am gandit ca eu vreau sa fac scrima. Am zis ca aleg sa raman acasa, sa-mi indeplinesc visul de a deveni campion", a marturisit sportiva despre sansa pe care a avut-o de a pleca in Statele Unite.

