"A fost la kindergarden, avea sofer. Nu stia sa alerge!" Dezvaluiri fabuloase ale lui Ilie Dumitrescu despre fiul sau: "Ca sa atinga mingea, i-a zis antrenorul dupa 40 de minute sa bata si el un corner"

Ilie Dumtirescu a vorbit la 'Hai sa fim super!' despre amintirile pe care le are din perioada scolii si a explicat de ce nu l-a incurajat pe fiul sau, Toto, sa se faca fotbalist.

Dumitrescu s-a concentrat de mic pe fotbal, iar parintii l-au incurajat. La scoala, Dumitrescu nu era printre cei mai buni din clasa decat la orele de sport.

"Nu cred ca poti sa faci doua lucruri la cel mai inalt nivel. M-am dedicat 100% fotbalului. Nu am fost niciodata un elev senzational, am fost normal, ca sa nu spun modest. N-am excelat la scoala. Dar, daca puteam sa joc de 3 ori pe zi fotbal sau daca puteam sa ma antrenez de 3 ori, as fi facut-o. Sunt parinti care nu inteleg aspectul asta, care cer si scoala, si sport.

Nu e un exemplu ce am facut eu, eu spun cum s-a intamplat la mine in familie. E ideal sa poti sa faci si scoala, si sport de performanta. Ii numaram pe degete pe cei care au reusit pe ambele fronturi. Boloni, poate, ca el a facut facultatea de medicina. Dar n-a fost la cel mai inalt nivel acolo", a spus Dumitrescu.

Fostul mare jucator al Romaniei a vorbit si despre motivul pentru care fiul sau, actorul Toto Dumitrescu, a ajuns sa nu faca fotbal, desi familia ii cerea asta insistent.

"Am fost cu Toto, ca toata familia mi-a sarit in cap ca de ce nu-l duc la fotbal pe Toto. L-am dus la Sportul, la unul dintre cei mai buni antrenori, Cornel Jurca. L-am sunat pe Cornel, l-am rugat sa-l ia la antrenament, sa-mi spuna daca exista potential. Mi-am dat seama de cum am fost eu crescut pe strada si cum a fost el... avea sofer, crescut la kindergarden, pe urma la British School...

Conteaza enorm. Nu avea coordonare, nu stia sa alerge, nu avea unde sa-si dezvolte abilitatile astea. Unde sa faca, in living? Ca sa atinga si el mingea in 25-30-40 de minute, cat a fost, l-a pus sa bata un corner. Cand s-a terminat antrenamentul, l-am luat deoparte si i-am spus...", a dezvaluit Dumitrescu.