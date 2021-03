"L-a pus sa bata un corner ca sa atinga si el mingea!" Ilie Dumitrescu a dezvaluit tot la 'Hai sa fim super!' Ce s-a intamplat dupa ce si-a dus baiatul la fotbal

Ilie Dumitrescu a fost invitatul celei de-a treia editii din emisiunea 'Hai sa fim super!'

'Mister' a vorbit pentru Geanina Ilies despre copilaria sa, dar si despre fiul sau, Toto Dumitrescu si incercarea de a-l duce la fotbal, pentru a-i urma pasii.

"Am avut o copilarie fericita, am avut sansa ca tatal meu sa fie stelist inrait. Ma lua la fiecare meci al Stelei. La 3-4 ani am mers cu el la stadion.

Am fost un copil foarte bun, la varsta aia, preocuparea mea era sa joc doar fotbal. La 8 ani m-am luptat putin cu viata, ca sa ajungi la stadion la ora 8, plecam pe la 7 si ceva de acasa, nu aveam sofer, plecam cu mijlocul de transport in comun. Cred ca toti eram crescuti asa atunci, erau foarte putini pe care sa ii aduca parintii la stadion.

De la 7-8 ani ar trebui sa se apuce un copil de fotbal pentru a face performanta. Am un exemplu pe care l-am trait. Am fost cu Toto, mi-au sarit toti in cap de ce nu il duc la fotbal. L-am dus la sporturi, la unul dintre cei mai buni si renumiti antrenori de copii si juniori, la 9 sau 10 ani. L-am sunat pe Cornel Jurca sa ma ajute, sa il duc la cateva antrenamente, sa imi spuna o parere despre el, daca are potential.

Mi-am dat seama de cum am fost eu crescut, mai mult pe strada si Toto care avea sofer, a fost la kindergarden. Conteaza enorm diferentele astea. In afara de faptul ca nu avea coordonare, nu stia sa alerge, nu avea unde sa isi dezvolte asta. Unde? In casa, in living? Nu poti.

Ca sa atinga si el mingea in 25-30 de minute l-a pus sa bata un corner, altfel era foarte greu sa intre in contact. Dupa i-am l-am luat si i-am zis sa incercam altceva", a dezvaluit Ilie Dumitrescu in cadrul emisiunii 'Hai sa fim super!'

Fostul international roman a dezvaluit si povestea ghetelor de fotbal primite de care nu s-a putut desparti, motiv pentru care le-a luat in pat cu el. :)

"Era foarte greu atunci, am primit primele ghete, m-am dus acasa cu ele, le-am luat, le-am sters. Erau noi-noute, le-am probat prin casa. Intr-adevar, am avut chestia asta, daca se intampla sa le ia cineva din casa, sa sparga usa, asa ca le-am luat si am dormit cu ele".

Intrebat care a fost jucatorul care l-a inspirat cel mai mult de-a lungul carierei, Dumitrescu a raspuns fara ezitari: "Marcel Raducanu m-a inspirat, pentru mine a fost unul dintre cei mai mari jucatori pe care i-a avut fotbalul romanesc. Am fost fan al lui, era un jucator cu o tehnica superioara, extraordinar. Era uimitor si tot timpul ma uitam, mergeam la antrenamente si ma uitam la ce face el. Nu pierdeam niciun antrenament de la echipa mare. Mai intarziam la scoala, doar ca sa ma uit la antrenamentele lor".