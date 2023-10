Legenda Madridului, Sergio Ramos: „Sper ca respectul să ajungă să fie egal pentru Real, Lens sau Sevilla!” Ce a spus antrenorul fundașului 

Sevilla a condus de două ori în meciul de marți seară, dar de fiecare dată s-a văzut egalată. Scorul a fost deschis de Gudelj, în minutul 68, din centrarea lui Ramos, dar Luuk de Jong a egalat din penalty, în minutul 86. Ibericii au trecut iar în avantaj, un minut mai târziu, prin reușita lui En Nesyri, însă Teze a egalat în prelungiri.

Sergio Ramos a vorbit la finalul meciului, arătându-se nemulțumit de unele dintre deciziile de arbitraj ale lui Daniele Orsato.

Fundașul central a reclamat golul anulat din minutul 52 al echipei sale, din cauza unui henț acuzat la Pedrosa.

„Puțină impotență. Un meci bun în general. Competiția asta e definită de micile detalii și plecăm cu acest gust amar în gură pentru că am trecut în avantaj în două rânduri. Într-un meci în deplasare, cu un rival complicat, căruia îi place posesia, dar plecăm acasă cu senzații bune, însă dacă nu pleci cu cele trei puncte, nu pleci pe deplin fericit. Nu ne căutăm scuze, dar arbitrul a fost mai protagonist decât trebuia.

Sunt decizii rapide, însă are VAR pentru a verifica și a vedea cu mai multă claritate, golul pe care i-l anulează lui Adrian... E un arbitraj mai permisiv în competiția asta și astăzi pare că totul a fost împotriva noastră. Să învețe în continuare din astfel de erori pentru că e păcat”, a declarat Sergio Ramos conform marca.com.

După un fault în bandă comis de Sergio Ramos în prelungiri, arbitrul a dictat lovitura liberă care a dus la golul egalizator al lui PSV. Fundașul e de părere că nu ar fi trebuit dat fault, însă: „E fault pentru cine vrea să îl vadă, nu e suficient pentru a-l fluiera. Nu trebuie să comentăm cazuri concrete. Am avut timp suficient pentru a face altfel lucrurile. Important este că am făcut un punct, dar când le ai pe toate trei, te doare”.

La zona mixtă, centralul și-a continuat declarațiile la adresa arbitrajului și a cerut egalitate pentru echipe, oferind și numele fostei sale echipe drept exemplu.

„Un arbitru nu are de ce să fie protagonist, mai ales având și VAR de partea sa. Te faci de râs. E golul anulat, faultul din bandă, sunt multe lucruri. Lumea va spune multe lucruri, dar respectul față de toate echipele nu e același, iar în cazul ăsta mă afectează și ne face să suferim pe noi, ca fani ai Sevillei.

Când noi faultăm și ne elimini, trebuie să fim atenți, trebuie să analizezi situația. Este un rezultat care în final condiționează faza grupelor și echipa putea să treacă în avantaj cu patru puncte. Sper ca cu timpul să se egaleze totul și respectul să ajungă să fie egal pentru Real, Lens sau Sevilla”, a adăugat Ramos.

La conferința de presă de la finalul meciului, Jose Luis Mendilibar a fost întrebat despre declarațiile lui Sergio Ramos.

Reporter: Credeți că în cazul lui Sergio Ramos cântărește faptul că gândește că este arbitrat după o emblemă pe care nu o mai poartă?

Jose Luis Mendilibar: Asta ai spus-o tu, rămâne așa. Nu am nimic mai mult de zis despre asta.

