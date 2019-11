Ronaldo a aparut ca niciodata pe teren si milioane de fani vorbesc acum despre asta! Ce a purtat pe cap la meciul cu Atletico

Starul lui Juventus a inceput partida cu Atletico Madrid ca titular. Ronaldo si-a facut aparitia pe gazon cu o bentita pusa pe cap.

Este prima oara cand Ronaldo apare cu un astfel de accesoriu si a starnit amuzament in randul fanilor de pe retelele de socializare, deoarece parul portughezului nu este foarte lung si multi nu au inteles care este rostul acestei bentite.

Cristiano Ronaldo back on the field with a new look ????

(via @btsportfootball) pic.twitter.com/gmHePIXFM6