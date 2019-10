Situatie incredibila! Ultrasul lui Napoli care a omorat un fan al lui Inter, protejat de Mafia Siciliana!

Politia se confrunta cu legile nescrise ale Mafiei.

Un fan al lui Napoli a fost arestat vineri, fiind pus sub acuzare dupa uciderea unui suporter in decembrie anul trecut. In varsta de 39 de ani, barbatul a intrat cu masina intr-un fan al lui Inter, la conflictul dintre cele doua grupuri de suporteri, ce a avut loc la finalul lui 2018.

Manduca a fost anchetat timp de 10 luni, insa politistii au avut probleme in a obtine probe impotriva sa. Motivul este simplu. Barbatul face parte din Mafia Siciliana, iar fanii lui Inter care au asistat la uciderea colegului lor de galerie, sunt speriati ca ar putea avea de suferit!

In urma incidentelor, si fanii lui Inter au intrat la puscarie. Doi dintre liderii galeriei au primit 4 ani de inchisoare dupa violentele ce au dus la moartea unui suporter.