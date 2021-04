"A concurat cu febra si dureri! E o eroina!" Primele detalii despre starea de sanatate a Larisei Iordache dupa calificarea la Olimpiada de la Tokyo

Dupa concursul individual compus de la Campionatul European de la Basel, sportiva a ajuns direct la spital. Larisa Iordache a concurat cu febra, intrand in sala in timpul unei crize renale.

Astfel, la finalul probei, gimnasta a fost dusa la o clinica din Basel unde si-a petrecut noaptea sub supravegherea medicilor. Oficialii Federatiei Romane de Gimnastica au anuntat in aceasta dimineata care este starea Larisei Iordache.

"Calificarea olimpica de ieri a Larisei Iordache ne-a adus tuturor o mare bucurie, iar ei si antrenorilor ei o implinire deosebita si o rasplata de nepretuit pentru tot ceea ce au construit in ultimii ani, impreuna.

Ceea ce nu se stie insa este ca Larisa a concurat aseara nefiind in cea mai buna forma fizica. A luptat cu propriul organism si a tras pana la capat. Nu a mai permis vreunui impediment sa ii mai stea in calea visului.

O eroina am putea spune. De ce spunem asta? Pentru ca Larisa a avut parte de o seara grea, o seara in care a ajuns la spital, cu febra, dureri si stare generala proasta. Primele investigatii au dezvaluit o infectie la nivelul rinichilor, insa determinarea diagnosticului este in desfasurare", este o parte din mesajul postat pe pagina de Facebook a FRG.

