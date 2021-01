Zidane, ai vazut?! Gol FABULOS al lui Jovic la PRIMUL MECI pentru Eintracht! A reusit dubla in 20 de minute

Luka Jovic (23 ani) a fost imprumutat de Real Madrid la fostul sau club, Eintracht Frankfurt.

Atacantul sarb a fost cumparat de Real Madrid in 2019 cu 63 de milioane de euro de la Eintracht, insa nu a jucat decat 32 e meciuri in tricoul madrilenilor.

Folosit de Zidane in doar 5 meciuri in acest sezon, Jovic a fost cedat sub forma de imprumut la fostul sau club in urma cu 3 zile, iar in meciul cu Schalke a fost trimis in teren in minutul 62, iar la doar 10 minute distanta a inscris un gol superb!

GOL DE JOVIC JAJAJAJAJA

Dios mío jajajajaja pic.twitter.com/JACMc3ZeUz — dobleD (@danielmahomes) January 17, 2021



Acelasi Jovic a inscris pentru 3-1 in minutul 92 al meciului, iar cu cele doua reusite din aceasta seara a inscris tot atatea goluri cate a inscris in doua sezoane pentru Real Madrid!

Luka Jovic is a world class striker. Hope this helps. pic.twitter.com/bNHtb3ogaZ — TR (@TacticalRole) January 17, 2021