Willi Orban a ajuns în urmă cu opt ani la formația RB Leipzig, transferat de la FC Kaiserslautern. În aventura de opt ani petrecută în Bundesliga, Orban și a mărit de cinci ori valoarea.

Fundașul de 30 de ani de origine maghiară și-a prelungit înțelegerea cu gruparea din Estul Germaniei și va juca pe Red Bull Arena până în 2027. La Leipzig a fost transferat în această vară și fotbalistul de numai 20 de ani, Xavi Simmons, crescut în ”La Masia”.

????⚪️ Official, confirmed. Willi Orban has signed new deal at RB Leizpig valid until June 2027. pic.twitter.com/GWIXYHVYhd