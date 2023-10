Bruno Guimaraes a venit în lotul ”coțofenelor” în vara lui 2022, venit de la rivala lui PSG din Ligue 1, Lyon. Mijlocașul central de origine brazilină a fost titular în partida din Grupa F din Liga Campionilor.

Vineri seara, Fabrizio Romano anunțase că Bruno Guimaraes va semna pentru cinci ani cu Newcastle. Sâmbătă, 7 octombrie, anunțul oficial a venit din partea englezilor, iar Bruno Guimaraes va rămâne pe Saint James Parc până în 2028.

VAMOS! ????????????

We are delighted to announce that Bruno Guimarães has signed a new five-year contract!#BRUNO2028