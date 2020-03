Aceasta bomba sexy vinde videoclipuri cu ea in ipostaze intime! Banii sunt donati luptei impotriva coronavirusului! Cat trebuie sa plateasca fanii

Un model Playboy vinde filmulete cu ea in ipostaze intime.

Ava Karabatic, un model Playboy in varsta de 31 de ani se foloseste de aceasta pandemie a coronavirusului pentru a se filma in ipostaze intime. Superbul modeul are peste 100 de mii de urmaritori pe retelele de socializare si a gasit o metoda ingenioasa prin care poate dona bani in lupta cu COVID-19.



Bomba sexy a facut un anunt pe retelele de socializare in care a spus ca va vinde filmuletele si pozele cu ea in schimbul 40 de euro, bani care vor fi folositi in lupta impotriva COVID-19, anunta Dailystar.