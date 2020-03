Cum arata o zi din viata familiei lui Darren Cahill in timpul pandemiei de coronavirus 

Darren Cahill nu se opreste din a antrena nici macar atunci cand sezonul de tenis este suspendat din cauza unei pandemii globale.

Sezonul 2020 al WTA fiind suspendat cel putin pana la data de 7 iunie, antrenorul australian al Simonei Halep, Darren Cahill si-a gasit noi elevi in perioada de pauza fortata.

Neavand-o pe Simona in preajma, Darren si-a concentrat atentia asupra celor doi copii ai sai, Tahlia Cahill (15 ani) si Benjamin Cahill (19 ani). Intr-un videoclip publicat pe Instagram, Cahill o antreneaza pe fiica sa cu brio, aceasta reusind un forehand impresionant care ar putea concura cu cele observate intr-un turneu oficial de junioare.

La sfarsitul anului 2018, Darren Cahill lua decizia de a isi intrerupe cariera de antrenor, motivandu-si alegerea, spunand: "Dupa o lunga perioada de gandire, discutii si multi ani in care am fost mai bine de 30 de saptamani plecat departe de familie, am decis sa iau o pauza de 12 luni pentru a fi impreuna cu copiii mei in faze importante ale cresterii lor, in ultimul an de liceu, antrenamente sportive si alte domenii care consuma timp," spunea atunci Darren.

Darren Cahill este antrenorul alaturi de care Simona Halep a reusit sa sparga gheata pe scena finalelor turneelor de Grand Slam, invingand-o in 2018 in finala Roland Garros pe americanca Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.