Trebuie Bayern să piardă la masa verde meciul cu Freiburg? Peste 60.000 de voturi la sondajul germanilor

Eroarea ar fi fost provocată de Kathleen Kruger, team manager-ul lui Bayern, care a afișat la schimbarea lui Kingsley Coman un număr greșit, 29 în loc de 11, astfel că francezul nu a știut că trebuie să părăsească terenul la intrarea lui Sabitzer și a devenit al doisprezecelea jucător al lui Bayern din teren.

Trebuie Bayern să piardă la masa verde meciul cu Freiburg?

Christian Dingert, arbitrul partidei, a explicat că incidentul va fi analizat de Federația Germană de Fotbal, iar antrenorul lui Freiburg, Christian Streich, a spus că totul este în mâna forului german și speră "să nu fie nevoie să facem noi contestație".

Până la o decizie a Federației Germane de Fotbal, publicația germană Sky a realizat un sondaj în care fanii fotbalului sunt întrebați dacă Freiburg ar trebui să câștige la masa verde meciul cu Bayern pentru că liderul din Bundesliga a evoluat în 12 timp de aproximativ 17 secunde.

Doar 33% dintre participanți consideră că Freiburg ar trebui să câștige la masa verde, în timp ce 67% dintre cei care au votat sunt de părere că rezultatul ar trebui să rămână cel din teren, 4-1 pentru Bayern.

La sondajul germanilor s-au strâns deja peste 63.000 de voturi.

Dacă rezultatul din teren se va menține, Bayern ajunge la 66 de puncte, își consolidează primul loc și se distanțează la nouă lungimi în fața Borussiei Dortmund, care are un meci mai puțin.

De partea cealaltă, Freiburg e pe 5, cu 45 de puncte, iar un eventual succes la masa verde contra lui Bayern i-ar duce pe elevii lui Christian Streich pe poziție de Champions League.

Nagelsmann: "Am jucat în 12 timp de 8-9 secunde, nu s-a petrecut nimic senzațional"

Julian Nagelsmann, antrenorul lui Bayern, susține că problema a apărut din cauza unei erori la tabela electronică, pe care a fost afișat un număr greșit la schimbarea lui Kingsley Coman.

"Pe tabela electronică a fost afișat un număr greșit, iar Coman nu a știut că trebuie să părăsească terenul. De aceea am jucat câteva secunde cu un jucător în plus. Am jucat în 12 timp de 8-9 secunde, iar în acest timp nu s-a petrecut nimic senzațional", a spus Nagelsmann, citat de TMW.