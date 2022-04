Prima reacție a lui Nagelsmann, după ce Bayern a jucat în 12 și riscă să piardă la masa verde

Goretzka a deschis scorul în minutul 58, iar Petersen a egalat cinci minute mai târziu. Gnabry, Coman și Sabitzer au marcat în ultimele 25 de minute ale jocului, iar Bayern s-a impus cu 4-1.

Prima reacție a lui Nagelsmann, după ce Bayern a jucat în 12

Totuși, Bayern poate pierde cele trei puncte. Bavarezii au jucat timp de aproximativ 20 de secunde cu 12 jucători în teren, după ce, în minutul 86, Kingsley Coman a fost înlocuit cu Marcel Sabitzer, dar francezul a rămas în teren și chiar a atins mingea

Julian Nagelsmann, antrenorul lui Bayern, susține că problema a apărut din cauza unei erori la tabela electronică, pe care a fost afișat un număr greșit la schimbarea lui Kingsley Coman.

"Pe tabela electronică a fost afișat un număr greșit, iar Coman nu a știut că trebuie să părăsească terenul. De aceea am jucat câteva secunde cu un jucător în plus. Am jucat în 12 timp de 8-9 secunde, iar în acest timp nu s-a petrecut nimic senzațional", a spus Nagelsmann, citat de TMW.

Arbitrul Christian Dingert a lăsat jocul să continue până când jucătorii lui Freiburg au protestat și au semnalat prezența a 12 fotbaliști ai lui Bayern în teren.

"Am observat că Sule a intrat, dar nimeni nu a ieșit", a remarcat Nico Schlotterbeck, fundașul lui Freiburg, la Sky, iar Bild a explicat contextul: "A fost o dublă schimbare. Coman și Tolisso trebuiau înlocuiți, iar Sabitzer și Sule să intre".

În regulament se precizează că o astfel de gafă poate fi pedepsită cu un eșec la masa verde al formației care evoluează cu 12 jucători în teren, însă germanii scriu că se va ajunge la o astfel de măsură doar dacă Freiburg va depune o contestație.