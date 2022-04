A vorbit arbitrul! De ce a jucat Bayern în 12 și ce se întâmplă acum cu meciul câștigat pe teren de bavarezi

Timp de câteva secunde, Bayern a jucat în 12. S-a întâmplat în minutul 85, când Julian Nagelsmann a făcut o dublă schimbare, a decis să îi înlocuiască pe Tolisso și Coman cu Sule, respectiv Sabitzer, însă Coman a rămas pe teren și a continuat să joace pentru câteva secunde.

A vorbit arbitrul! De ce a jucat Bayern în 12 contra lui Freiburg

În cele din urmă, după protestele jucătorilor de la Freiburg, arbitrul a oprit meciul, Coman a ieșit de pe teren, iar partida s-a reluat. O astfel de gafă poate duce acum la un eșec la masa verde pentru Bayern.

Christian Dingert, arbitrul meciului Freiburg - Bayern, spune că greșeala s-a produs după ce pe tabela electronică a fost afișat un alt număr în locul celui purtat de Kingsley Coman, iar francezul nu a știut că trebuie să părăsească terenul. Incidentul va fi analizat de Federația Germană de Fotbal, care va decide dacă se va impune un eșec la masa verde pentru bavarezi.

Jurnaliștii de la Bild scriu că team manager-ul lui Bayern, Kathleen Kruger, a afișat pe tabela electrnică de la marginea terenului numărul 29, purtat în trecut de Kinglsey Coman, nu 11, cel pe care îl are de la începutul acestui sezon.

"A fost o situație extrem de confuză din cauza faptului că s-a afișat un număr greșit la dubla schimbare a lui Bayern, iar Coman nu a știut că este vorba despre el. Au fost 12 jucători pe teren pentru o scurtă perioadă, ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple.

Am observat destul de rapid și am oprit meciul. A durat pentru că a trebuit să ne coordonăm și cu cei din camera VAR. Apoi, am continuat cu o minge de arbitru. E deranjat ce s-a întâmplat și că toată atenția este acum asupra acestui lucru, chiar dacă am văzut un meci excelent. Vom nota asta în raportul oficial, iar totul va fi decis de DFB", a spus Christian Dingert pentru Sky, citat de Bild.

Dacă rezultatul din teren se va menține, Bayern ajunge la 66 de puncte, își consolidează primul loc și se distanțează la nouă lungimi în fața Borussiei Dortmund, care are un meci mai puțin.

De partea cealaltă, Freiburg e pe 5, cu 45 de puncte, iar un eventual succes la masa verde contra lui Bayern i-ar duce pe elevii lui Christian Streich pe poziție de Champions League.

Nagelsmann: "Am jucat în 12 timp de 8-9 secunde, nu s-a petrecut nimic senzațional"

Julian Nagelsmann, antrenorul lui Bayern, susține că problema a apărut din cauza unei erori la tabela electronică, pe care a fost afișat un număr greșit la schimbarea lui Kingsley Coman.

"Pe tabela electronică a fost afișat un număr greșit, iar Coman nu a știut că trebuie să părăsească terenul. De aceea am jucat câteva secunde cu un jucător în plus. Am jucat în 12 timp de 8-9 secunde, iar în acest timp nu s-a petrecut nimic senzațional", a spus Nagelsmann, citat de TMW.